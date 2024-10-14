Kritik Kabine toplanıyor! Masada taklit ve tağşiş var! Gözler Beştepe’de

Yoğun gündemli kritik toplantı Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Yoğun gündemli kritik toplantı Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
MASADA KRİTİK KONULAR VAR
Kabine'nin ana gündem maddesini son günlerde artan şiddet ve cinayet olayları oluşturacak.
Sosyal medyadaki, kadın karşıtı, ırkçı ve şiddet içerikli gruplar da gündeme gelecek. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile danışmanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele Türkiye'nin risk haritasını çıkarılmasına yönelik çalışmalarını paylaşacak. Bu kapsamda sosyal medya düzenlemesi ve bakanlıkların koordineli çalışmaları masada olacak.
9'NCU YARGI PAKETİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için atılması gereken adımlar, yeni infaz yasası ile ilgili çalışmalarda son durum ve 9'ncu yargı paketinde gelinen nokta Kabine üyeleriyle değerlendirilecek.
HİLELİ GIDA KONUSU MASADA
Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemiş, ürünlerinde sahtekârlık yapan firmaları ifşa etmişti. Kabine'de tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.
GAZZE SOYKIRIMI VE LÜBNAN SALDIRISI
Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in bir yıldır uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak. İsrail geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 50 bine yakın insanı katletti, son günlerde ise Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarla katliamlarına devam ediyor. Filistin ve Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail'in durdurulması, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için izlenmesi gereken yollar masaya yatırılacak. Lübnan'a sürdürülmesi planlanan insanı yardımlarda ele alınacak.
TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ
Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da Kabine'nin önemli başlıkları arasında.
TERÖRLE MÜCADELE
Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör ve suç örgütlerine yönelik operasyonları da masaya yatırılacak.
DEPREM KONUTLARINDAKİ SON DURUM
Deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri ve gelinen son durum da Kabine'de gündeme gelecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yapılan çalışmalar hakkında Kabine'de bilgilendirme yapması bekleniyor.