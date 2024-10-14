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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 13:59 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 13:59
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde yangın paniği

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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'nın hastaneye giriş yönünü trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü. (AA)Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü. (AA)

Bazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendiği bildirildi. Binadan tahliye edilen hasta yakını Murat Özgüneş, hastanenin cerrahi bölümünde bekledikleri sırada yangın çıktığını söyledi.

Özgüneş, "Alt katta doğumhanenin ve ameliyathanenin olduğu bölümde kablodan yangın çıktı. Önce ufak bir duman geldi ama duman ciddi şekilde yoğunlaşmaya başladı. Tedbir amaçlı ameliyatımız iptal edildi." dedi.

Ameliyathaneden de bazı hastaların tahliye edildiğini belirten Özgüneş, "Onları tedbir amaçlı biraz beklettiler. Bildiğim kadarıyla yangından yoğun şekilde etkilenen kişi yok, yani öyle ciddi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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