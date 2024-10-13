Tel Aviv’de A Haber’e çirkin saldırı! Hakikat kadrajına siyonist müdahale

Terör devleti İsrail
, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde bir yılı aşkın bir süredir Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 bin Filistinli şehadet şerbeti içti.
İsrail, Gazze'ye götürdüğü yıkım ve soykırımı Lübnan topraklarına da taşıdı. Beyrut'a siyonist bombalar düştü. Lübnan'a karadan ve havadan işgal başlatan İsrail ile Hizbullah güçleri arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.
Hizbullah'tan katil İsrail'e İHA saldırısı (Fotoğraf: AA)
HİZBULLAH İSRAİL ASKERİ ÜSSÜNÜ VURDU
Hizbullah, katil İsrail'in kuzeyindeki Binyamina kasabasında bulunan askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını açıkladı. Saldırıda 4 İsrail askeri öldü, 7'si ağır 58 İsrail askeri yaralandı.
A Haber'e saldıran fanatik Yahudi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
TEL AVİV'DE A HABER'E SALDIRI
Bölge ateş çemberine dönerken A Haber
, en sıcak noktadan yayınlarını sürdürüyor. A Haber ekiplerinden İslim İstanbullu ve Ertan Tuna Tel Aviv'de yayın yaptığı sırada çirkin bir saldırıya uğradı.
İsrail
li fanatik bir Yahudi, kameraya müdahale etti.