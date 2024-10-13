PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları'nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı

Her fırsatta çevrecilik ahkamı kesen, halkı ağaçlar kesiliyor diyerek galeyana getiren CHP’nin belediye başkanları talana devam ediyor. CHP’li Balıkesir Büyükçehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Edremit Belediyesi, Edremit’in 3 mahallesinde 14 dönümlük zeytinliği imara açtı. CHP’nin kararıyla Kaz Dağları’nda içerisinde binlerce zeytin ağacının bulunduğu alanın betonlaşmasının önü açıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 07:27 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 07:35
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları’nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li belediyelerin Kaz Dağları talanına bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit'in 3 mahallesinde toplamda 14 dönümlük zeytinlik için imar izni verdi.

Parsel parsel talan (Sabah)Parsel parsel talan (Sabah)

ÜÇ AYRI GÜNDEM SUNULDU
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10 Ekim'de yapılan toplantısında, meclis oylamasına sunulmak için CHP'liler tarafından meclise üç ayrı gündem maddesi sunuldu. Sunulan gündem maddelerinde Edremit ilçesindeki Narlı, Güreş ve Çamlıbel mahallelerindeki üç ayrı parselin imara açılması istendi.

Zeytinlikleri imara açma skandalı (Sabah)Zeytinlikleri imara açma skandalı (Sabah)

PARSELLER ZEYTİNLİK ÇIKTI
CHP'lilerin belediye meclisi kararıyla konut alanı olarak imara açılmasını talep ettikleri; Edremit İlçesi Narlı Mahallesi 510 ada 28 parsel, Güre Mahallesi 570 ada 19, 20, 24, 79 parsel ve Çamlıbel Mahallesi 431 ada 51 parselin doğa harikası olarak bilinen Kaz Dağları'nda içerisinde binlerce zeytin ağacının bulunduğu 14 dönüm zeytinlik olduğu saptandı.

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları’nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı

Skandala AK Parti karşı çıktı ama CHP kabul etti (Sabah)Skandala AK Parti karşı çıktı ama CHP kabul etti (Sabah)

AK PARTİ KARŞI ÇIKTI
İmara açılması talep edilen parsellerin zeytinlik olduğunu saptayan AK Partili meclis üyeleri, CHP'nin zeytin ağacı katliamına sert tepki göstererek karara karşı durdu.

Kaz Dağları talan ediliyor (Sabah)Kaz Dağları talan ediliyor (Sabah)

Zeytinliklerin betonlaşmaya kurban edilemeyeceğini ifade eden AK Partili meclis üyeleri ayrıca imar kanununun 8. Maddesini dayanak göstererek parsel bazlı imar değişikliği yapılamayacağını belirtti. AK Partili Mehmet Birol Şahin, Kaz Dağları'ndaki zeytinliklerin CHP eliyle imar katliamına uğratılarak betonlaşmaya terk edildiğini söyledi.

Birol Şahin, "İlçe ve Büyükşehir Belediyeleri CHP'li olunca el ele verip rahat rahat zeytinlikleri imara açıyorlar. Doğa harikası Kaz Dağları'mızın , Zeytin Ağaçlarının İmar rantına kurban edilmesine sessiz kalmayacak her türlü yasal ve demokratik haklarımızı kullanacağız." dedi.

Tam 14 bin dönümlük zeytinlik (Sabah)Tam 14 bin dönümlük zeytinlik (Sabah)

CHP KABUL ETTİ
AK Partili meclis üyelerinin tüm muhalefetine rağmen CHP'li meclis üyeleri zeytinliklerin imara açılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Edremit İlçesi Narlı Mahallesi 510 ada 28 parsel, Güre Mahallesi 570 ada 19, 20, 24, 79 parsel ve Çamlıbel Mahallesi 431 ada 51 parsel konut alanı ilan edildi. Böylelikle CHP'nin kararıyla Kaz Dağları'nda içerisinde binlerce zeytin ağacının bulunduğu alanın betonlaşmasının önü açıldı.

DEĞİŞİKLİK KANUNA AYKIRI
Yapılan imar değişikliği imar kanununun 8. Maddesine aykırı bir şekilde yapıldı. Üç ayrı parsel için üç ayrı gündem maddesi olarak teklif edilip parsel bazında belediye meclisinde kabul edilen imar değişikliği bu yönden kanuna aykırılık gösterdi.

İmar kanununa göre Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişikliği yapılamadığı öğrenildi.

İmar değişikliği parsel bazında yapılınca ilgili parselden terk edilmesi gerekli olan yol, otopark, sosyal ve yeşil alan terkleri yapılamıyor.

ÇEVRECİLİK SÖZDE KALDI
CHP'nin Balıkesir'deki bu kararı çevreciliğin de sözde kaldığını hatırlattı. Her fırsatta çevreciliği, ağaç severliği kimselere bırakmayan CHP imar rantı uğruna binlerde zeytin ağacının katledilmesine izin verdi.

CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın (Takvim Foto Arşiv)CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın (Takvim Foto Arşiv)

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu karar, Milletvekili olduğu dönemde sık sık 'Zeytinime dokunma' ve 'Kaz Dağları'na dokunma' söylemleri ile siyaset yapan CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın çevre hassasiyeti içeren söylemlerini akıllara getirdi.

İmamoğlu ailesi gözünü zeytinliklere dikti (Sabah)İmamoğlu ailesi gözünü zeytinliklere dikti (Sabah)

İMAMOĞLU AİLESİ KAZ DAĞLARI'NA ÖZEL İLGİLİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ailesi de Kaz Dağları'na özel ilgi duyuyor.Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Kaz Dağları'nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları nasıl betona çevirdiklerini gözler önüne sermişti.

İmamoğlu ailesi 11 bin 925 metrekare arsa aldığı bölgede ağaçları keserek 11 daire yaptığı ortaya çıkmıştı. Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi olmak üzere binlerce dönüm taşınmazları bulunuyor.

İmamoğlu'nun para kuleleri ile gündeme gelen danışmanı Fatih Keleş'in de Kaz Dağları'nda arsa aldığı kamuoyuna yansımıştı.

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları’nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı

Söz konusu imar planı (Sabah)Söz konusu imar planı (Sabah)

ESKİ BAŞKAN BABASIYLA DAVALI
Öte yandan önceki dönem Edremit Belediye Başkanı olan Hasan Arslan'ın; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle yeniden başkan adayı yapılmadığı kamuoyuna yansımıştı.

Hasan Arslan'ın, imar konusunda anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle Hasan İmamoğlu'na dava açtığı ve ikilinin davalık olduğu öğrenildi.

İmara açılan zeytinlikler (Sabah)İmara açılan zeytinlikler (Sabah)

YENİ BAŞKAN BABA DOSTU
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun babasıyla sorun yaşadığı gerekçesiyle Hasan Arslan yerine Edremit Belediye Başkanlığına Mesut Ertaş'ı aday gösterdiği öne sürüldü.

İmara açılan zeytinlikler (Sabah)İmara açılan zeytinlikler (Sabah)



Hasan İmamoğlu'yla sürekli görüşen yakın arkadaşı Cavit Cebeci'nin ise Edremit Belediye Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bursa’da kan donduran olay! 16 yaşındaki torun para için dedesi ve 2 kişiyi baltayla öldürdü!
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları’nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı
AK Parti’den 6 yasa teklifi! Meclis’e yeni yargı paketi geliyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti
İran’dan İsrail’e gövde gösterisi! Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut ziyaretiyle ne mesaj verdi?
FETÖ’de ’servet’ kavgası: Elebaşı Fetullah Gülen’in yeni ini ifşa edildi!
ABD’nin Suriye kararına Türkiy’den sert tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır
Meteoroloji ve Valilik’ten İstanbul için sağanak uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat | İşte bölge bölge hava durumu...
Başkan Erdoğan’dan Sırbistan dönüşü uçakta konuştu: İsrain’in suçlarını dünyanın gözüne sokacağız | Sokak uyarısı!
CANLI | Lübnan’dan İsrail’e füze yağmuru! Gazze’de Filistinlilere göç dayatması
Gaziantep’te aile faciası: Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti! Akrabaları bir gün önce yaşananları anlattı
Kabinede değişiklik mi olacak? Başkan Erdoğan işareti verdi
Zalewski’den Galatasaray itirafı! Neden reddetti?
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajı
Maria Branco ile görüştü: Jayden Oosterwolde, maaşına zam istiyor!
SON DAKİKA