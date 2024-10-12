ABD’nin Suriye kararına Türkiy’den sert tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır

ABD askerleri ve PKK'lı teröristler Suriye'de birlikte eğitim yapıyor! (Takvim.com.tr)



"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR"



14 Ekim 2019 tarih döneminde çıkarılan Olağanüstü Hal kararnamesini daha önce de 2021 yılında ABD Başkanı Joe Biden'ın tarafından uzatılmıştı.



Biden'ın imzasını taşıyan uzatmaya ilişkin kararnamede hem Türkiye'nin operasyonalarından duyulan rahatsızlık dillendirilmiş hem de terör örgütü DEAŞ bahane edilerek, "Suriye'deki durum, özellikle de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonları, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'la mücadeleyi baltalıyor, sivilleri tehlikeye atıyor, bölgede barış, güvenlik ve istikrarı tehdit etmeyi sürdürüyor" ifadelerine yer verilmişti.