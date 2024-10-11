A Haber Nevzat Bahtiyar ve salim Güran'ın buluştuğu nokta görüntülendi. HTS KAYITLARI UYUMLU ÇIKTI

Yapılan HTS alan daraltma çalışmasında Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın cep telefonlarının cinayet günü birbirleriyle uyumlu çıktığı öğrenildi.

Narin'in son görüntüsü (Takvim.com.tr fotoğraf servisi) TAŞLI YOLDAN SİNYAL ALINDI Belirlenen saatte amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın telefon sinyallerinin okul civarındaki taşlı yoldan alındığı öğrenildi. Bu yolun dere yatağına çıkan yol olduğu tespit edildi.

Yüksel Güran ve Narin Güran (Takvim.com.tr fotoğraf servisi) HALILARIN YIKANMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Daha önce medyada Güran ailesinin evindeki halıların yıkadığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Evdeki halıları incelemeye alan jandarma ekiplerinin halıların yıkandığına dair bir bulguya rastlamadığı öğrenildi. Evdeki geri kalan eşyaların bu arama ve el konulmadan sonra yıkandığı tespit edildi. A HABER MUHABİRİ AÇIKLADI: ÇOK AZ KALDI

Bölgeden son durumu aktaran Sinan Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Soruşturma çok yakında bitecek. Çok yakında katili öğrenceğiz. Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran Narin'in göründükten 13 dakika sonra bir araya gelmiş. İkilinin telefon sinyalleri tespit edildi. Yapılan son incelemelerde halıların yıkanmadığı tespit edildi." dedi.

Narin Güran (DHA) Öte yandan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorluoğlu, "Adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım" dedi.