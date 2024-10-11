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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Gizem ortaya çıktı: Çok yakında katili öğreneceğiz

Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran cinayetinde ekiplerin yaptığı HTS alan daraltmasında çarpıcı verilere ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın Narin'in son görünme anından 13 dakika sonra bir araya geldiği öğrenildi. İkilinin bir araya geldiği noktanın dere yatağına çıkan yol olduğu tespit edildi. Bölgeden son durumu aktaran Sinan Yılmaz, çok önemli bir gelişmeyi de paylaştı.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:21 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:37
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Gizem ortaya çıktı: Çok yakında katili öğreneceğiz

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Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cesedi 8 Eylül günü köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

8 yaşındaki Narin Güran (DHA)8 yaşındaki Narin Güran (DHA)


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutukluluk hali sürüyor. 3 kez ifade veren Nevzat Bahtiyar'ın amca Salim Güran ile buluşmasını ve Narin'in cansız bedenini aldığı yeri farklı söylemesi akıllarda soru işaretine neden oldu. Bu nedenle Narin'in katilinin kim olduğu henüz aydınlanamadı.

Diyarbakır'da Narin güran cinayetinde yeni gelişme!

Nevzat Bahtiyar (DHA)Nevzat Bahtiyar (DHA)

HTS DARALTMASINDA YENİ GELİŞMELERE ULAŞILDI
Konuya ilişkin aile üzerindeki, şüpheler devam ederken, sır perdesi neredeyse aralandı. Ekiplerin yaptığı HTS alan daraltmasında çarpıcı verilere ulaşıldı.

A Haber Nevzat Bahtiyar ve salim Güran'ın buluştuğu nokta görüntülendi. A Haber Nevzat Bahtiyar ve salim Güran'ın buluştuğu nokta görüntülendi.

HTS KAYITLARI UYUMLU ÇIKTI
Yapılan HTS alan daraltma çalışmasında Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın cep telefonlarının cinayet günü birbirleriyle uyumlu çıktığı öğrenildi.

Narin'in son görüntüsü (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Narin'in son görüntüsü (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

TAŞLI YOLDAN SİNYAL ALINDI

Belirlenen saatte amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın telefon sinyallerinin okul civarındaki taşlı yoldan alındığı öğrenildi. Bu yolun dere yatağına çıkan yol olduğu tespit edildi.

Yüksel Güran ve Narin Güran (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Yüksel Güran ve Narin Güran (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

HALILARIN YIKANMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Daha önce medyada Güran ailesinin evindeki halıların yıkadığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Evdeki halıları incelemeye alan jandarma ekiplerinin halıların yıkandığına dair bir bulguya rastlamadığı öğrenildi. Evdeki geri kalan eşyaların bu arama ve el konulmadan sonra yıkandığı tespit edildi.

A HABER MUHABİRİ AÇIKLADI: ÇOK AZ KALDI
Bölgeden son durumu aktaran Sinan Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Soruşturma çok yakında bitecek. Çok yakında katili öğrenceğiz. Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran Narin'in göründükten 13 dakika sonra bir araya gelmiş. İkilinin telefon sinyalleri tespit edildi. Yapılan son incelemelerde halıların yıkanmadığı tespit edildi." dedi.

Narin Güran (DHA)Narin Güran (DHA)

Öte yandan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zorluoğlu, "Adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım" dedi.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunma anı ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunma anı ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)



Zorluoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:
Sağlıklı bir şekilde bu adli sürecin tamamlanmasını da beklemek lazım. Konu adli bir konudur, adli sürecin devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz."

Narin'in otopsi için İstanbul'a gönderilen kemikleri de cenazesinin bulunduğu mezar açılarak defnedildi.

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