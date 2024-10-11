Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

BELGRAD TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Başkan Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde kullanacağı güzergah, Belgrad'ın merkezindeki birçok bina ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanacağı Sırbistan Sarayı'na iki ülkenin bayrakları asıldı.