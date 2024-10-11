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Başkan Erdoğan Balkan seferinde: Arnavutluk'tan sonra Belgrad

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlardaki temaslarını sürdürüyor. Arnavutluk'ta peş peşe görüşmeler gerçekleştiren ve Balkanlar’ın en büyük camisi Namazgâh Camii’nin açılışını yapan Başkan Erdoğan, Sırbistan'a geçti. Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 19:52 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:40
Başkan Erdoğan Balkan seferinde: Arnavutluk’tan sonra Belgrad

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Balkanlarda temaslarını sürdüren Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'un ardından resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı (AA)Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı (AA)

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Belgrad Nikola Tesla Havalimanına iniş yaptı.

Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı (AA)Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı (AA)

VUCİC KARŞILADI
Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı.

BELGRAD TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Başkan Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde kullanacağı güzergah, Belgrad'ın merkezindeki birçok bina ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanacağı Sırbistan Sarayı'na iki ülkenin bayrakları asıldı.

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