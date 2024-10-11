Başkan Erdoğan Balkan seferinde: Arnavutluk’tan sonra Belgrad

Balkanlarda temaslarını sürdüren Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'un ardından resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.
Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Belgrad Nikola Tesla Havalimanına iniş yaptı.
Balkanlarda temaslarını sürdüren Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'un ardından resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.
Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Belgrad Nikola Tesla Havalimanına iniş yaptı.
VUCİC KARŞILADI
Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı.
BELGRAD TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Başkan Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde kullanacağı güzergah, Belgrad'ın merkezindeki birçok bina ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanacağı Sırbistan Sarayı'na iki ülkenin bayrakları asıldı.