Başkan Erdoğan Balkan seferinde: Arnavutluk’tan sonra Belgrad

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Belgrad Nikola Tesla Havalimanına iniş yaptı.

BELGRAD TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Başkan Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde kullanacağı güzergah, Belgrad'ın merkezindeki birçok bina ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanacağı Sırbistan Sarayı'na iki ülkenin bayrakları asıldı.