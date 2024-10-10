Vatandaşa keçi sütü oyunu: Ünlü dondurma markası da ifşa oldu! 1 külahı 150 TL’den satılıyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi: Vatandaşın güvenini sarsan gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. "Yüzde 100 keçi sütlü dondurma" sloganıyla satış yapan Tekin Usta Dondurma , yapılan analizler sonucunda inek sütü kullandığı tespit edilerek listeye eklendi.

Tekin Usta markasının Instagram sayfası

Tekin Usta'nın Dondurmasında Keçi Sütü Yerine İnek Sütü Çıktı!

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Tekin Usta Dondurma'nın satışa sunduğu "Yüzde 100 keçi sütlü dondurma" adıyla piyasaya sürülen üründe keçi sütü tespit edilemediği açıklandı . Yarım yağlı keçi sütlü sade dondurma olarak satılan ürünlerde yapılan laboratuvar analizlerinde, sadece inek sütüne rastlandığı vurgulandı. Bu durum, firmanın tüketiciyi yanılttığı ve ürün etiketlerinde yanıltıcı bilgi sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sayfasındaki yeri

150 Liraya Satılan Dondurmada Keçi Sütü Yok!

Firma, "Doğallığın Simgesi" olarak tanıttığı ve keçi sütü ile üretildiğini belirttiği dondurmasını 75 TL gibi yüksek bir fiyattan tüketicilere sunuyordu. Ancak yapılan denetimlerin ardından ortaya çıkan gerçek, tüketicilerin beklentilerini ve firmaya olan güvenini sarstı. İki top dondurma için 150 TL ödeyen vatandaşlar ise "Bize ne yedirdiklerinin farkında değilmişiz" diyerek duruma tepki gösterdi.

AÇIKLAMA GELDİ

Gündeme gelen taklit ve tağşiş skandalıyla ilgili olarak adı geçen Tekin Usta Dondurma, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Firma yetkilileri, listede yer alan markanın kendileri olmadığını ve iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, "Bizim işletmemiz Datça'da faaliyet göstermektedir. Haberde bahsedilen dondurma markası ise Kahramanmaraş'tadır" ifadelerine yer verildi. Ancak, markanın sahibinin Kahramanmaraşlı olduğu iddiası da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Firma yetkilileri, bu durumun kendileriyle bir ilgisi olmadığını savunurken, konu hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.