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Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı: Gemiler Mersin'e hareket etti! Beyrut'ta Mehmetçik fırtınası

Soykırımcı İsrail'in yoğun bombardımanı altında olan Lübnan'a Mehmetçik ayak bastı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. İnsani yardımların gemiden indirilmesi sonucu Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı. Tahliye gemilerine 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi koruyacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı." ifadelerini kullandı. İşte Lübnan'da esen Mehmetçik fırtınası ve tahliye operasyonunda detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 11:36 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:08
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı: Gemiler Mersin’e hareket etti! Beyrut’ta Mehmetçik fırtınası

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Türk savaş gemileri, terör devleti İsrail'in yoğun bombardımanı altında olan Beyrut Limanı'na insani yardım ve tahliye operasyonları için demir attı.

Mehmetçik eller tetikte gözler hedefte hem gemilerin hem de tahliye için bekleyen vatandaşlarının güvenliğini sağladı.

Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı (AA)Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı (AA)


YAŞLI, ENGELLİ, BEBEK, ÇOCUK... HEPSİ GEMİYE ALINDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın insani yardım yüklerini Beyrut Limanı'na indirildi.

TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerinin Beyrut'a ulaşma anı A Haber ekranlarında

TCG Bayraktar'a, tahliye için hazırlanmasından sonra çoğu Türk vatandaşı olan siviller, bavul kontrolünün ardından alınmaya başlandı.

Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı.

Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı (AA)Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı (AA)

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, gemiye alınanları karşıladı. Yardımların indirilme işlemi tamamlanan TCG Sancaktar'a da hazırlıkların ardından siviller bindirildi.

GEMİLER HAREKET ETTİ
İki gemi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye hareket etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı.

Beyrut'ta Mehmetçik fırtınası

Ülkemiz, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı

Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı (AA)Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı (AA)



2 FIRKATEYN VE 2 KARAKOL GEMİSİ EŞLİK EDECEK
Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönecek.

Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde, sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından yapılacak.

Öte yandan, Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşları da bu gemilere alınarak tahliye edilecek.

Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı (AA)Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı (AA)

LÜBNAN'DAN 2006 YILINDA DA TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.

Lübnan'daki Türk vatandaşları tahliye!


MERSİN'E GELECEKLER

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tahliyelerde son durumu A Haber'de anlattı.

Ulusoy, "Lübnan'daki gidişatın İsrail saldırganlığı neticesinde vahim bir boyuta gelmesi sonucunda birçok vatandaşımız Lübnan'dan devlet eliyle tahliye edilmek için talepte bulundu. Biz de bu talepleri topladık ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinatlarında bugün iki gemiyle tahliye operasyonumuzu yapıyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 2 bin kadar vatandaşımızı Lübnan'dan Mersin'e göndermeyi planlıyoruz. Gemilerimiz Lübnan için yardım malzemeleriyle birlikte geri gelecekler. Gemilerimiz iki misyonlu amaçla hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

12 SAATLİK YOLCULUK
Gemilerin Türkiye'ye ne zaman harekete edeceğiyle ilgili de bilgi veren Ulusoy, "Tam saatini kestirmek zor ama akşam saatlerini bulabilir. Çünkü kapsamlı bir operasyon, eğer akşam saatlerinde hareket edilirse yaklaşık 12 saatlik sürecek bir deniz yolculuğu olacak. Tahmin ediyoruz yarın sabah Mersin'e ulaşmış olacaklar." dedi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da, Türk vatandaşlarının tahliye operasyonu ve bölgeye yardımlar hakkında bilgi verdi.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son haftalarda artan saldırganlığı sebebiyle, Türk vatandaşlarının bozulan güvenlik durumu üzerine tahliye talep ettiklerini ifade etti.

Ulusoy, "Bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemimiz Beyrut Limanı'na geliyor ve iki bin kişi taşıma kapasitesine sahip bu gemiler, vatandaşlarımızı alıp Mersin Limanı'na götürecek." dedi.

Mersin'e ulaşan vatandaşların orada karşılanacağını aktaran Ulusoy, Türk vatandaşlarının gerekli temel ihtiyaçları konusunda yardımcı olunacağını belirtti.

Türkiye'den gelen gemilerin yardım taşıdığını ve halihazırda yaklaşık 300 ton yardımla Lübnan'a ulaşmakta olduğunu kaydeden Ulusoy, "Hem AFAD'ın hem Kızılay'ın hem bazı derneklerimizin güçlerini birleştirerek Lübnanlı kardeşlerimize bu zor günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılanması için gönderdikleri yatak, çadır, battaniye, gıda kolisi, mutfak eşyaları ve hijyen setleri bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

Ulusoy, Türkiye'nin 25 Eylül tarihinde de Lübnan'a 30 ton civarı ilaç ve gıda gibi yardımların ulaştırdığını hatırlatarak, TİKA'nın da Lübnan'da "oldukça aktif bir şekilde" çalıştığını vurguladı.

"TÜRKİYE, LÜBNAN'A EN ÇOK YARDIM GÖNDEREN ÜLKELERDEN"

Lübnan'a zor günlerinde birçok ülkeden yardım gönderildiğini ifade eden Ulusoy, Türkiye'nin "Lübnan'a en çok yardım gönderen ülkelerden" olduğunu kaydetti.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

Ulusoy, Lübnan'daki durumun "endişe verici" olduğunu belirterek, "Özellikle eylül ayının ortasından itibaren güvenlik ortamındaki bozulma, Lübnan'ın her noktasında hissediliyor." diye konuştu.

Büyükelçi Ulusoy, İsrail'in son saldırılarının Beyrut'u hedef almasının ardından, Türk vatandaşlarının birçoğunun Beyrut'un mahallelerinde yaşaması sebebiyle tahliye taleplerinin geldiğini dile getirdi.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları sonucu yaklaşık 1 milyon insanın yerinden edildiğini aktaran Ulusoy, "Bu Lübnan ölçeğinde bir ülke için ciddi bir problem. Biz de Türkiye hükümeti olarak bu insani krize karşı çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Ulusoy, Lübnan'da yaklaşık 13-14 bin Türk vatandaşının olduğunu ve 2 bin vatandaşın bugünkü tahliye operasyonuna başvurduğunu sözlerine ekledi.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

"İKİ UÇAK BİLETİ ALMIŞTIK, HEPSİ İPTAL OLDU"
Lübnan'da akademisyen olarak çalışan Alparslan Tuncay, Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki Hamra'da yaşadığını belirterek, İsrail'in saldırılarını şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi.

Tuncay, "İki uçak bileti almıştık, hepsi iptal oldu. Allah'tan devletimiz bize böyle bir imkan sağladı." diyerek tahliye operasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in Beyrut'a saldırıları sonrası ailesiyle endişe yaşadıklarını ifade eden Tuncay, tahliye konusunda büyükelçilik ve diğer yetkililerin "çok ilgili olduğunu" ve birçok defa arandığını vurguladı.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

Tahliye bekleyen Türk vatandaşlarından Büşra Gülbaba ise "Bir haftalığına Lübnan'a geldik, ama 24 gündür burada mahsur kaldık. 3 uçuşumuz iptal edildi. O yüzden bu haber (tahliye) bizi mutlu etti. Bakanlıkla da sürekli iletişim halindeydik." dedi.

Gülbaba, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde kaldıklarını, bulundukları bölgenin güvenli olmasına rağmen bomba sesleri duyduklarını ve bu nedenle korku yaşadıklarını ifade ederken, Lübnan için de "en kısa sürede barış" dileğinde bulundu.

KAÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK?
Lübnan'dan tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarından başvuruları topladıklarını ve 2 bin 500 kişinin başvuru yaptığını bildirdi. Başvuru yapan tüm vatandaşlarla daha sonra tekrar temas kurulduğunu aktaran kaynaklar, tahliye konusundaki son kararlarını sorduklarını belirtti. Lübnan'da bakanlıktaki kayıtlı vatandaş sayısının 14 bin olduğunu belirtti.

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