Süper Loto sonuçları 10 Ekim 2024 🔴 Milli Piyango Online SÜPER LOTO çekiliş sonucu ekranı

🎯 KAZANMA ŞARTLARI VE SİSTEM OYUNU 🎯

Oyuncular, bir kolonda 6'dan fazla rakam seçerek sistem oyunu oluşturabilir. Bu yöntemle çoklu kombinasyonlar yaratabilir ve kazanma şansını artırabilirsiniz. Sistem oyunu, seçilen sayılarla oluşan tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oynama imkanı sunar.

Haftada üç gün (Salı, Perşembe ve Pazar) yapılan Süper Loto çekilişlerinde, her çekilişte en az iki numarayı doğru tahmin eden oyuncular ödül kazanır. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için ise tüm numaraların doğru tahmin edilmesi gereklidir. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan çıkarsa, ödül kazananlar arasında eşit bölüşülür.