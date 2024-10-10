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Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının 13. gününde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi. Yerlikaya, “Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur.” dedi. Öte yandan Rojin'in son görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca Yerlikaya, Rojin'in babası ve amcası ile telefonda görüştüklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 16:41 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 20:12
Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklama

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Van Gölü kenarına taş toplamaya gidip sırra kadem basan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 13 gündür haber yok.

Van'da kaybolan Rojin'den 13 gün sonra ilk iz!

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Rojin Kabaiş nerede? (Takvim Foto Arşiv)Rojin Kabaiş nerede? (Takvim Foto Arşiv)

KAÇIRILDI MI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Ekipler, 'Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü' gibi tüm şüpheleri değerlendirerek çalışmalarını yürütüyor.

KAYIP ROJİN'İN SON GÖRÜNTÜSÜ
Türkiye, Rojin'den gelecek her haberi merakla beklerken A Haber kayıp üniversitelinin son görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde Rojin Kabaiş'in ayağında sarı terlikler elinde telefonla kaldığı öğrenci yurdundan çıkış anı yer alıyor.

Van'da kaybolan Rojin'in son görüntüleri! O anlar A Haber'de

Kaçırıldı mı öldürüldü mü? (AHaber)Kaçırıldı mı öldürüldü mü? (AHaber)

ROJİN BEYAZ ARABAYLA MI KAÇIRILDI?
Köydekilerin ifadesine göre Rojin'in kaybolduğu gün saat 19.05 ile 19.30 arası bölgede beyaz bir araç vardı. Bu araç hızlı bir şekilde ortadan kayboldu. Şu ana kadar 100 araç incelendi. Bu araçlar içerisinde en çok dikkat çekenin o beyaz araç olduğu öğrenildi.

Tam da bu noktada "Rojin beyaz arabayla mı kaçırıldı?" sorusu önem kazandı.

Rojin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv)Rojin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv)

KIYIYA VURDU
Türkiye Van'dan gelecek haberleri merak ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya flaş bir açıklamada bulundu. Yerlikaya "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" dedi.

Rojin'in kıyıya vuran başörtüsü (A Haber)Rojin'in kıyıya vuran başörtüsü (A Haber)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir.

📌Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur.

📌Ekiplerimiz tarafından Üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir

📌Bardakçı ve Çitören Mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır.

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📌Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir.

📌Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderilmiştir.

📌Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dip taraması yapmak için Çanakkale İlimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır.

📌İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere Dalgıç, Arama Köpekleri, Drone, Bot/ Gemi, Helikopter, İtfaiye Aracı, Mobil Radar Cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir.

Rojin Kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir.

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BAKAN YERLİKAYA ROJİN'İN BABASI VE AMCASI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 gündür kayıp olan ve Van'da ekipler tarafından aralıksız arama çalışması devam eden üniversite öğrencisi Rojin'in babası ve amcası ile telefonda görüştüklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van'da 13 gündür kayıp olan Rojin'in babası ve amcası ile telefonda görüştü İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van'da 13 gündür kayıp olan Rojin'in babası ve amcası ile telefonda görüştü

Aramaların geniş çaplı 24 saat esaslı olarak devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve aziz milletimize hayırlı haberler vermek" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya telefonda, "Nizamettin ağabeyim bil ki bakanlık olarak, valilik olarak, taşradaki tüm birimlerimiz cansiparane çalışıyor ve inşallah da en kısa zamanda bununla ilgili hayırlı haberler vermek bizim gayretimiz, Cenab-ı Allah da inşallah bizi muvaffak edecek. Senin şahsında oradaki tüm ailelere tüm geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

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