İstanbul için bu kış çok sert geçecek: Kar fırtınası kapıda, tarih verildi

Ekim ayı boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Şen, kış aylarında ise zaman zaman soğuk hava dalgalarının etkili olabileceğini söyledi. Bu nedenle, özellikle ocak ayında yaşanabilecek olası kar yağışı için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Uzmanların yaptığı bu değerlendirmeler, şehirde yaşayanlar tarafından merakla takip ediliyor. Şu an için ocak ayına kadar İstanbul'da kar yağışı beklenmezken, bu tarihlerde kar yağışı ile birlikte soğuk hava dalgalarının da etkisini gösterebileceği düşünülüyor.