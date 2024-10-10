İstanbul için bu kış çok sert geçecek: Kar fırtınası kapıda, tarih verildi

Kış aylarına yaklaşıldıkça İstanbul için kritik kar yağışı uyarıları gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda leyleklerin erken göç etmesiyle kış aylarının sert geçeceğine dair işaretler ortaya çıkarken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da ilk kar yağışı için tarih verdi.
Fotoğraflar: AA
Ocak Ayında Kar Yağışı Bekleniyor
İstanbul için kış aylarına yönelik kritik bir uyarı geldi. Uzmanlar, geçtiğimiz haftalarda leyleklerin beklenenden yaklaşık 15 gün daha erken göç ettiğini belirterek, bu durumun yaklaşan kış aylarının sert geçeceğine işaret edebileceğini öne sürmüştü.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a ilk kar yağışının ocak ayında görülebileceğini açıkladı. Prof. Dr. Şen, bu yıl La Nina etkisiyle kışın geçen yıla göre daha soğuk geçeceğini ve ocak ayından önce İstanbul'da kar yağma ihtimalinin olmadığını belirtti.
Fotoğraflar: AA
2024'te Kar Yağışı Beklentisi
Prof. Dr. Şen, ocak ayında 1-2 gün sürecek bir kar yağışı yaşanabileceğini ve bu karın yerde kalıp kalmayacağının belirsiz olduğunu vurguladı. Ancak İstanbulluların ocak ayında havada kar tanelerini görebileceğini ifade etti.