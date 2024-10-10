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HKÜ öğrencisi Mert Can Altun Başkan Erdoğan’a eserini takdim etti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencisi Mert Can Altun, engelleri yendi. Yapay zekayla oluşturduğu eserini Başkan Erdoğan’a hediye etti. “Bu an, engelleri aşarak hayallerine ulaşmak isteyen herkese bir ilham kaynağı oldu” dedi.

Ceyda Karaaslan Ceyda Karaaslan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
HKÜ öğrencisi Mert Can Altun Başkan Erdoğan’a eserini takdim etti

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Mert Can Altun, SP+distoni hastası olarak hayata gözlerini açtı. Yani beyin tarafından iletilen sinyalin yanlış gönderilmesi sonucunda vücutta istemsiz kas spazmları yaşamaktaydı. Ancak Mert Can yüzde 90'lık engeline rağmen tüm zorlukları aştı. 3 yıl önce üniversite sınavına girip Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı. 6 Şubat 2023'te asrın deprem felaketini yaşadı. Birçok akrabasını kaybetti ancak hiçbir engel Mert Can'ı sarsamadı. Resim tutkunu olan Mert Can yapay zekâ kullanarak dillere destan eserler yaptı. Mert Can'ın eserleri Avrupa'nın en prestijli galerilerinden biri olan Amsterdam'daki 'The Grey Space in the Middle' sanat galerisinde bile sergilendi. Altun, deprem felaketi sonrası bir çocuğun elini tuttuğu duygusal anı ölümsüzleştirdiği eserini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Başkan Erdoğan'a eserini arz etmenin kendisi için unutulmaz bir an olduğunu dile getirdi. Bir hayalini daha gerçekleştirdiğini söyledi.

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