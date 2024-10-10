Başkan Erdoğan Osmanlı’nın göz bebeği Balkanlar’da! Arnavutluk’un kalbine Türk imzası... Resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA) BALKANLAR'IN KALBİNE TÜRK İMZASI... EN BÜYÜK CAMİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR



Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Cami, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi.



Camide, dört adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic. (AA/ ARŞİV) SIRBİSTANLI MEVKİDAŞI İLE İŞ FORUMUNA KATILACAK



Arnavutluk'taki temaslarının ardından Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak. Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.



ORTA DOĞU MASADA



Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.