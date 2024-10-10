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Başkan Erdoğan Osmanlı'nın göz bebeği Balkanlar'da! Arnavutluk'un kalbine Türk imzası... Resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan seferinin ilk durağı olan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüşecek olan Erdoğan daha sonra Başbakan Edi Rama'nın katılımıyla Tiran Namazgah Camii'nin açılışını yapacak. Peki, liderlerin görüşmesinde hangi konular masada olacak? İşte Başkan Erdoğan'ın ecdad yadigarı Balkanlar'a yaptığı seferin şifreleri...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 01:59 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 12:54
Başkan Erdoğan Osmanlı’nın göz bebeği Balkanlar’da! Arnavutluk’un kalbine Türk imzası... Resmi törenle karşılandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'ı kapsayan Balkan seferine başladı.

Başkan Erdoğan Osmanlı'nın göz bebeği Balkanlar'da!


GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay, Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı.

HANGİ KONULAR MASADA?

Erdoğan - Begaj görüşmesinde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesi başkent Tiran'ın sokakları Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla süslendi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesi başkent Tiran'ın sokakları Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla süslendi. (AA)

NAMAZGAH CAMİİ AÇILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)

TÜRKİYE BİRİNCİSİ ENES BAŞTÜR İMAM OLARAK ATANDI

Namazgah Cami'sine, 2024 Ezanı güzel okuma Türkiye birincisi Enes Baştür imam olarak atandı.

Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)

BALKANLAR'IN KALBİNE TÜRK İMZASI... EN BÜYÜK CAMİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Cami, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi.

Camide, dört adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic. (AA/ ARŞİV)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic. (AA/ ARŞİV)

SIRBİSTANLI MEVKİDAŞI İLE İŞ FORUMUNA KATILACAK

Arnavutluk'taki temaslarının ardından Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak. Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

ORTA DOĞU MASADA

Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Esenboğa Havaalanı'ndan Arnavutluk'a gitti. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, uğurlamaya gelenlere el salladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Esenboğa Havaalanı'ndan Arnavutluk'a gitti. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, uğurlamaya gelenlere el salladı. (AA)


BAŞKAN ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Arnavutluk'a gitti.

Başkan Erdoğan'dan Balkan seferi

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