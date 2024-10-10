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Başkan Erdoğan Osmanlı'nın göz bebeği Balkanlar'da! Arnavutluk'ta imzalar atıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan seferinin ilk durağı olan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı. Erdoğan daha sonra Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi. Rama ile İki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katılan Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkaracağız. Bugünkü aldığımız kararla terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Bölgesel konular ele aldık." ifadelerini kullandı. Erdoğan dünyaya İsrail ve Netanyahu konusunda kritik uyarılarda bulundu.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 01:59 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 15:45
Başkan Erdoğan Osmanlı’nın göz bebeği Balkanlar’da! Arnavutluk’ta imzalar atıldı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'ı kapsayan Balkan seferine başladı.

RAMA İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki programına devam eden Başkan Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüşmesinin ardından Arnavutluk Başbakanlığına geldi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılanan Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Rama ile baş başa görüşmeye geçti.

ANLAŞMALAR İMZALANDI
Başbakanlık binasındaki basına kapalı görüşmenin ardından Erdoğan ve Rama, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na başkanlık ederek anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalar atıldıTürkiye ile Arnavutluk arasında imzalar atıldı

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

"Ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkaracağız. Bugünkü aldığımız kararla terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Bölgesel konular ele aldık.

Gazze görüşmemizin öncelikli maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eden hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. İsrail üzerindeki gerekli baskının artması için uluslararası toplum harekete geçmeli. İsrail üzerinde baskı oluşturulmalı"

Başkan Erdoğan Osmanlı'nın göz bebeği Balkanlar'da!


GÖRKEMLİ KARŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay tarafından başkent Tiran'daki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay tarafından başkent Tiran'daki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde resmi törenle karşılandı. (AA)

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki karşılama töreninde iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Begay birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay tarafından başkent Tiran'daki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay tarafından başkent Tiran'daki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde resmi törenle karşılandı. (AA)

Törenin ardından Erdoğan ve Begay baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay (sol 5) ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay (sol 5) ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. (AA)

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesi başkent Tiran'ın sokakları Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla süslendi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesi başkent Tiran'ın sokakları Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla süslendi. (AA)

NAMAZGAH CAMİİ AÇILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)

TÜRKİYE BİRİNCİSİ ENES BAŞTÜR İMAM OLARAK ATANDI

Namazgah Cami'sine, 2024 Ezanı güzel okuma Türkiye birincisi Enes Baştür imam olarak atandı.

Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)

BALKANLAR'IN KALBİNE TÜRK İMZASI... EN BÜYÜK CAMİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Cami, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi.

Camide, dört adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic. (AA/ ARŞİV)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic. (AA/ ARŞİV)

SIRBİSTANLI MEVKİDAŞI İLE İŞ FORUMUNA KATILACAK

Arnavutluk'taki temaslarının ardından Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak. Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

ORTA DOĞU MASADA

Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Esenboğa Havaalanı'ndan Arnavutluk'a gitti. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, uğurlamaya gelenlere el salladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Esenboğa Havaalanı'ndan Arnavutluk'a gitti. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, uğurlamaya gelenlere el salladı. (AA)


BAŞKAN ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Arnavutluk'a gitti.

Başkan Erdoğan'dan Balkan seferi

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