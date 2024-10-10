2024 EGM bekçi alımı: Çarşı ve mahalle bekçi alımı ne zaman? Kimler başvurabilir? Bekçi alımı başvuru ekranı 2024...

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM ) bünyesinde istihdam sağlanacak 2024 yılı için çarşı ve mahalle bekçiliği bekçi alım ları için adaylar konu üzerine yoğunlaştı. Bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar için başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 2024 yılı bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği alımları için " bekçi alım ilanı" resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

EGM bekçilik başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

(Takvim Foto Arşiv)

Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler?

✔Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

✔En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

✔En az 167 cm boyunda olmak,

✔Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

✔Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

✔Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

✔18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

✔Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

✔Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

✔Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

✔Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

✔Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

✔Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

✔Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.