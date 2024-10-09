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Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Öte yandan soykırımcı İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 11:36 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 21:48
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı

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Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. (AA)Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. (AA)

Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, seyir öncesinde gemi personeline konuşma yaparak başarılı görev temennisinde bulundu.

Limandan demir alan TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Beyrut Limanı'na ulaştı.

TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerinin Beyrut'a ulaşma anı A Haber ekranlarında

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. (AA)Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. (AA)

Yerli amfibi gemilerindeki insani yardım malzemeleri, işlemlerin ardından yanaşacağı Beyrut Limanı'na indirilecek.

TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR, SİVİLLERİ GETİRECEK
Limana insani yardımların indirilmesinin ardından çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlanacak.

Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşlarının da aralarında bulunduğu siviller, bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a bindirilecek.

İki amfibi gemisine bindirilen siviller, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Mersin'e getirilecek.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. (AA)Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. (AA)

MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'dan tahliye için gönderilen gemilerdeki 300 ton insani yardım malzemesinin Lübnan halkına teslim edileceğini bildirdi.

MSB'den göğüs kabartan paylaşım!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Lübnan'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, iki çıkarma gemisine tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört gemiye ise refakat ve koruma görevi verildiği bilgisi paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Beyrut'a ulaşan gemilerimizde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edilecek. Tahliye görevinde öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan tahliyesi güvenli şekilde gerçekleştirilecek."

Lübnan'daki Türk vatandaşları tahliye!


MERSİN'E GELECEKLER
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tahliyelerde son durumu A Haber'de anlattı.

Ulusoy, "Lübnan'daki gidişatın İsrail saldırganlığı neticesinde vahim bir boyuta gelmesi sonucunda birçok vatandaşımız Lübnan'dan devlet eliyle tahliye edilmek için talepte bulundu. Biz de bu talepleri topladık ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinatlarında bugün iki gemiyle tahliye operasyonumuzu yapıyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 2 bin kadar vatandaşımızı Lübnan'dan Mersin'e göndermeyi planlıyoruz. Gemilerimiz Lübnan için yardım malzemeleriyle birlikte geri gelecekler. Gemilerimiz iki misyonlu amaçla hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

12 SAATLİK YOLCULUK
Gemilerin Türkiye'ye ne zaman harekete edeceğiyle ilgili de bilgi veren Ulusoy, "Tam saatini kestirmek zor ama akşam saatlerini bulabilir. Çünkü kapsamlı bir operasyon, eğer akşam saatlerinde hareket edilirse yaklaşık 12 saatlik sürecek bir deniz yolculuğu olacak. Tahmin ediyoruz yarın sabah Mersin'e ulaşmış olacaklar." dedi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da, Türk vatandaşlarının tahliye operasyonu ve bölgeye yardımlar hakkında bilgi verdi.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son haftalarda artan saldırganlığı sebebiyle, Türk vatandaşlarının bozulan güvenlik durumu üzerine tahliye talep ettiklerini ifade etti.

Ulusoy, "Bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemimiz Beyrut Limanı'na geliyor ve iki bin kişi taşıma kapasitesine sahip bu gemiler, vatandaşlarımızı alıp Mersin Limanı'na götürecek." dedi.

Mersin'e ulaşan vatandaşların orada karşılanacağını aktaran Ulusoy, Türk vatandaşlarının gerekli temel ihtiyaçları konusunda yardımcı olunacağını belirtti.

Türkiye'den gelen gemilerin yardım taşıdığını ve halihazırda yaklaşık 300 ton yardımla Lübnan'a ulaşmakta olduğunu kaydeden Ulusoy, "Hem AFAD'ın hem Kızılay'ın hem bazı derneklerimizin güçlerini birleştirerek Lübnanlı kardeşlerimize bu zor günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılanması için gönderdikleri yatak, çadır, battaniye, gıda kolisi, mutfak eşyaları ve hijyen setleri bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

Ulusoy, Türkiye'nin 25 Eylül tarihinde de Lübnan'a 30 ton civarı ilaç ve gıda gibi yardımların ulaştırdığını hatırlatarak, TİKA'nın da Lübnan'da "oldukça aktif bir şekilde" çalıştığını vurguladı.

"TÜRKİYE, LÜBNAN'A EN ÇOK YARDIM GÖNDEREN ÜLKELERDEN"
Lübnan'a zor günlerinde birçok ülkeden yardım gönderildiğini ifade eden Ulusoy, Türkiye'nin "Lübnan'a en çok yardım gönderen ülkelerden" olduğunu kaydetti.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

Ulusoy, Lübnan'daki durumun "endişe verici" olduğunu belirterek, "Özellikle eylül ayının ortasından itibaren güvenlik ortamındaki bozulma, Lübnan'ın her noktasında hissediliyor." diye konuştu.

Büyükelçi Ulusoy, İsrail'in son saldırılarının Beyrut'u hedef almasının ardından, Türk vatandaşlarının birçoğunun Beyrut'un mahallelerinde yaşaması sebebiyle tahliye taleplerinin geldiğini dile getirdi.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları sonucu yaklaşık 1 milyon insanın yerinden edildiğini aktaran Ulusoy, "Bu Lübnan ölçeğinde bir ülke için ciddi bir problem. Biz de Türkiye hükümeti olarak bu insani krize karşı çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Ulusoy, Lübnan'da yaklaşık 13-14 bin Türk vatandaşının olduğunu ve 2 bin vatandaşın bugünkü tahliye operasyonuna başvurduğunu sözlerine ekledi.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

"İKİ UÇAK BİLETİ ALMIŞTIK, HEPSİ İPTAL OLDU"
Lübnan'da akademisyen olarak çalışan Alparslan Tuncay, Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki Hamra'da yaşadığını belirterek, İsrail'in saldırılarını şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi.

Tuncay, "İki uçak bileti almıştık, hepsi iptal oldu. Allah'tan devletimiz bize böyle bir imkan sağladı." diyerek tahliye operasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in Beyrut'a saldırıları sonrası ailesiyle endişe yaşadıklarını ifade eden Tuncay, tahliye konusunda büyükelçilik ve diğer yetkililerin "çok ilgili olduğunu" ve birçok defa arandığını vurguladı.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)

Tahliye bekleyen Türk vatandaşlarından Büşra Gülbaba ise "Bir haftalığına Lübnan'a geldik, ama 24 gündür burada mahsur kaldık. 3 uçuşumuz iptal edildi. O yüzden bu haber (tahliye) bizi mutlu etti. Bakanlıkla da sürekli iletişim halindeydik." dedi.

Gülbaba, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde kaldıklarını, bulundukları bölgenin güvenli olmasına rağmen bomba sesleri duyduklarını ve bu nedenle korku yaşadıklarını ifade ederken, Lübnan için de "en kısa sürede barış" dileğinde bulundu.

DENİZ YOLUYLA TAHLİYE BUGÜN
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin bugün yapılacağını bildirdi.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİNE AİT İKİ GEMİ YOLA ÇIKACAK
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin bugün yapılacağı, bu çerçevede Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin dün Beyrut'a doğru yola çıkmasının planlandığı belirtilmişti.

Türkiye'ye ait çıkarma gemisi (Defance Turkey Magazine)Türkiye'ye ait çıkarma gemisi (Defance Turkey Magazine)

KAÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK?
Lübnan'dan tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarından başvuruları topladıklarını ve 2 bin 500 kişinin başvuru yaptığını bildirdi. Başvuru yapan tüm vatandaşlarla daha sonra tekrar temas kurulduğunu aktaran kaynaklar, tahliye konusundaki son kararlarını sorduklarını belirtti. Lübnan'da bakanlıktaki kayıtlı vatandaş sayısının 14 bin olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarına hava saldırılarını sürdürüyor. Saldırı sonucu bölgedeki bulunan bina, araç ve yapılar hasar gördü. (AA)İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarına hava saldırılarını sürdürüyor. Saldırı sonucu bölgedeki bulunan bina, araç ve yapılar hasar gördü. (AA)

ÖNCE YARDIM SONRA TAHLİYE

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerektiği taktirde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir."

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı (AA)Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı (AA)

ATEŞ ÇEMBERİNDEN TÜRKİYE'YE TAHLİYE

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı.

Lübnan'a insani yardım taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın yükleri Beyrut Limanı'na indirildi. TCG Bayraktar'a, tahliye için hazırlanmasından sonra çoğu Türk vatandaşı olan siviller, bavul kontrolünün ardından alınmaya başlandı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı (AA)Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı (AA)

Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, gemiye alınanları karşıladı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN GEMİLER TÜRKİYE'YE HAREKET EDECEK

Yardımların indirilme işlemi tamamlanan TCG Sancaktar'a da hazırlıkların ardından siviller bindirilecek. İki gemi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye hareket edecek. Tahliye gemilerine 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik edecek

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı (AA)Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı (AA)

Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönecek. Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde, sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından yapılacak. Öte yandan, Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşları da bu gemilere alınarak tahliye edilecek.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı (AA)Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı (AA)

LÜBNAN'DAN 2006 YILINDA DA TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.

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Türkiye'den denizden ve karadan tahliye planı! Lübnan'daki vatandaşlar için her şey hazırlandı! MSB duyurdu

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