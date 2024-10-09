Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)
Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları sonucu yaklaşık 1 milyon insanın yerinden edildiğini aktaran Ulusoy, "Bu Lübnan ölçeğinde bir ülke için ciddi bir problem. Biz de Türkiye hükümeti olarak bu insani krize karşı çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.
Ulusoy, Lübnan'da yaklaşık 13-14 bin Türk vatandaşının olduğunu ve 2 bin vatandaşın bugünkü tahliye operasyonuna başvurduğunu sözlerine ekledi.
Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)
"İKİ UÇAK BİLETİ ALMIŞTIK, HEPSİ İPTAL OLDU"
Lübnan'da akademisyen olarak çalışan Alparslan Tuncay, Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki Hamra'da yaşadığını belirterek, İsrail'in saldırılarını şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi.
Tuncay, "İki uçak bileti almıştık, hepsi iptal oldu. Allah'tan devletimiz bize böyle bir imkan sağladı." diyerek tahliye operasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İsrail'in Beyrut'a saldırıları sonrası ailesiyle endişe yaşadıklarını ifade eden Tuncay, tahliye konusunda büyükelçilik ve diğer yetkililerin "çok ilgili olduğunu" ve birçok defa arandığını vurguladı.
Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi. (AA)
Tahliye bekleyen Türk vatandaşlarından Büşra Gülbaba ise "Bir haftalığına Lübnan'a geldik, ama 24 gündür burada mahsur kaldık. 3 uçuşumuz iptal edildi. O yüzden bu haber (tahliye) bizi mutlu etti. Bakanlıkla da sürekli iletişim halindeydik." dedi.
Gülbaba, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde kaldıklarını, bulundukları bölgenin güvenli olmasına rağmen bomba sesleri duyduklarını ve bu nedenle korku yaşadıklarını ifade ederken, Lübnan için de "en kısa sürede barış" dileğinde bulundu.
DENİZ YOLUYLA TAHLİYE BUGÜN
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin bugün yapılacağını bildirdi.
TÜRK DENİZ KUVVETLERİNE AİT İKİ GEMİ YOLA ÇIKACAK
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin bugün yapılacağı, bu çerçevede Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin dün Beyrut'a doğru yola çıkmasının planlandığı belirtilmişti.
Türkiye'ye ait çıkarma gemisi (Defance Turkey Magazine)
KAÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK?
Lübnan'dan tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarından başvuruları topladıklarını ve 2 bin 500 kişinin başvuru yaptığını bildirdi. Başvuru yapan tüm vatandaşlarla daha sonra tekrar temas kurulduğunu aktaran kaynaklar, tahliye konusundaki son kararlarını sorduklarını belirtti. Lübnan'da bakanlıktaki kayıtlı vatandaş sayısının 14 bin olduğunu belirtti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarına hava saldırılarını sürdürüyor. Saldırı sonucu bölgedeki bulunan bina, araç ve yapılar hasar gördü. (AA)
ÖNCE YARDIM SONRA TAHLİYE
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerektiği taktirde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir."
Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı (AA)
ATEŞ ÇEMBERİNDEN TÜRKİYE'YE TAHLİYE
Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı.
Lübnan'a insani yardım taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın yükleri Beyrut Limanı'na indirildi. TCG Bayraktar'a, tahliye için hazırlanmasından sonra çoğu Türk vatandaşı olan siviller, bavul kontrolünün ardından alınmaya başlandı.
Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı (AA)
Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, gemiye alınanları karşıladı.
İŞLEMLERİN ARDINDAN GEMİLER TÜRKİYE'YE HAREKET EDECEK
Yardımların indirilme işlemi tamamlanan TCG Sancaktar'a da hazırlıkların ardından siviller bindirilecek. İki gemi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye hareket edecek. Tahliye gemilerine 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik edecek
Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı (AA)
Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönecek. Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde, sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından yapılacak. Öte yandan, Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşları da bu gemilere alınarak tahliye edilecek.
Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı (AA)
LÜBNAN'DAN 2006 YILINDA DA TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ
Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.
Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.
TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.