Aselsan Türkiye’yi gökyüzünde rakipsiz yapıyor! Sır gibi saklanan proje ortaya çıktı

Genel Müdür Akyol, bu projenin ASELSAN'ın Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayiine ulaşma hedefi doğrultusunda yürüttüğü kritik projelerden biri olduğunun altını çizdi ve "Çelik Kubbe projemizle, hava sahasının yerli ve millî imkanlarla adeta havada kuş uçurtmayacak seviyede donatılmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Gizli Projeler Devam Ediyor Akyol, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, sergilenen sistemlerin ASELSAN'ın geliştirdiği teknolojilerin yalnızca bir kısmını oluşturduğunu belirtti. Hâlihazırda üzerinde çalışılan birçok stratejik ve gizli projenin ise kamuoyuna açıklanmamış durumda olduğunu ifade eden Akyol, bu projelerin tamamlandığında Türkiye'nin savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

ASELSAN'ın önümüzdeki süreçte de yerli ve milli teknolojilerle hava savunmasında kritik adımlar atacağını belirten Akyol, bu projelerin savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefini gerçekleştirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tam Bağımsızlık Yolunda İleri Teknolojiler ASELSAN, hava savunma teknolojilerinin yanı sıra, kara ve deniz savunmasında da geliştirdiği ileri teknolojilerle Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Akyol, bu projelerle Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve tam bağımsız savunma sanayisi hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.