Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama: Bilgileri paylaşmadılar engelledik

Discord'a erişim engeli getirildi (Ekran görüntüsü)

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız.

Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BİLGİLERİ PAYLAŞMADILAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla bu gece 2.10 gibi erişimine engel getirdik. Şunu ben özellikle söylemek istiyorum. Bakın burası tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz oradaki her türlü sorgulamayı yapamıyorlar. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonrasında biz müdahil olabiliyoruz. Maalesef şu birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmasaydı belki biz bugün Discord'a erişime engel getirdiğimiz için yasakçı zihniyetle itham edilecektik. Ama bugün herkes kapatılmasını istiyor. Toplumun her kesmiyle gerçekten birlikte hareket etmemiz lazım. Başta aileler olmak üzere. Discord kendi bilgilerini IP adresleri dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için erişime engel getirdik." dedi.

RUSYA DISCORD'U YASAKLADI

Öte yandan Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle kısıtlandığını ifade edildi.