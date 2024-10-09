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Fişini çektik! Discord'a erişim engeli getirildi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama: Bilgileri paylaşmadılar engelledik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engellenmesi kararı verildiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyağı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Discord'un erişime engellenmesi hakkında " Discord kendi bilgilerini IP  adresleri dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için erişime engel getirdik.” dedi.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 18:57 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 12:52
Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama: Bilgileri paylaşmadılar engelledik

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Ankara 1. Sulh ceza hakimliği kararıyla tartışılan sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi.

Discord'a erişim engeli getirildi (Ekran görüntüsü)Discord'a erişim engeli getirildi (Ekran görüntüsü)

"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Discord'a erişim engeli getirildi (Ekran görüntüsü)Discord'a erişim engeli getirildi (Ekran görüntüsü)

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Discord'a Erişim Engeli Getirildi!

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız.

Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

DİSCORD KAPATILDI! Neden erişim engeli getirildi? Bakan Uraloğlu açıkladı!

BİLGİLERİ PAYLAŞMADILAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla bu gece 2.10 gibi erişimine engel getirdik. Şunu ben özellikle söylemek istiyorum. Bakın burası tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz oradaki her türlü sorgulamayı yapamıyorlar. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonrasında biz müdahil olabiliyoruz. Maalesef şu birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmasaydı belki biz bugün Discord'a erişime engel getirdiğimiz için yasakçı zihniyetle itham edilecektik. Ama bugün herkes kapatılmasını istiyor. Toplumun her kesmiyle gerçekten birlikte hareket etmemiz lazım. Başta aileler olmak üzere. Discord kendi bilgilerini IP adresleri dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için erişime engel getirdik." dedi.

RUSYA DISCORD'U YASAKLADI
Öte yandan Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle kısıtlandığını ifade edildi.

Rusya, Discord'a uygulamasının fişini çekti: 'Yasaları ihlal ediyor' (AA)Rusya, Discord'a uygulamasının fişini çekti: 'Yasaları ihlal ediyor' (AA)

Roskomnadzor yapılan resmi açıklamada, Discord mesajlaşma programına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığı belirtildi.

Rusya, Discord'a uygulamasının fişini çekti: 'Yasaları ihlal ediyor' (AA)Rusya, Discord'a uygulamasının fişini çekti: 'Yasaları ihlal ediyor' (AA)
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Discord mesajlaşma programına erişim söz konusu programın terörist ve aşırılık yanlısı amaçlarla kullanılması, vatandaşların bu amaçlar için işe alınması, uyuşturucu satışı, yasadışı bilgilerin servis edilmesi sebepleriyle bağlantılı olarak bu amaçlarla kullanılmasını önlemek için yerine getirilmesi gereken Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlanmıştır."

Daha önce Roskomnadzor, Discord mesajlaşma programının yönetimine 947 yasadışı materyalin kaldırılması için bir talep göndermişti. Ancak kurumdan yapılan açıklamada, bu tür materyalleri içeren sayfaların hiçbir zaman kaldırılmadığını dile getirilmişti.

Rusya, Discord'a uygulamasının fişini çekti: 'Yasaları ihlal ediyor' (AA)Rusya, Discord'a uygulamasının fişini çekti: 'Yasaları ihlal ediyor' (AA)

Roskomnadzor tarafından konuya ilişkin yapılan bir diğer açıklamada ise, "Buna ek olarak, 2023 yılında mahkeme, yasadışı bilgilerin kaldırılmaması nedeniyle şirkete 6 milyon ruble para cezası verdi. Mesajlaşma programı mahkeme kararını görmezden geldi" cümleleri kaydedilmişti.

Mart 2024'ten bu yana Discord, Rusya'da yasadışı içeriği bağımsız olarak tanımlamak ve engellemekle yükümlü olan sosyal ağlar siciline dahil edilmiş ve şirkete yasanın gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle mahkeme 3.5 milyon ruble para cezası vermişti.

Kayıt verilerine göre, Temmuz 2024'ten bu yana Roskomnadzor ve Rusya İçişleri Bakanlığı, Discord sayfalarına ait 14 bağlantıyı Birleşik Yasaklı Bilgiler Sicili'ne girmişti.

Rusya, Discord'a uygulamasının fişini çekti: 'Yasaları ihlal ediyor' (AA)Rusya, Discord'a uygulamasının fişini çekti: 'Yasaları ihlal ediyor' (AA)

İSTİSMAR İDDİALARIYLA YASAKLANMASI GÜNDEMDE

'Sur kasabı'na destek veren sapkınların, özellikle kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismarda bulundukları yönündeki iddialar gündeme düşmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Ulaştırma Bakanlığı, Discord'u inceleme altına aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada yayılan videolar sonrası "Radarıma girdi, dehşete düşmemek elde değil. Discord ile ilgili gerekli adımlar atılacak" dedi.

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