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Arnavutluk ve Sırbistan'a ziyaret! Namazgah Cami’nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-11 Ekim tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'ı kapsayan resmi ziyaretler gerçekleştirecek. Aynı zamanda Başkan Erdoğan ziyaret kapsamında Arnavutluk'ta, Başbakan Edi Rama'nın katılımıyla Tiran Namazgah Camii'nin açılışı yapılacak.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 01:59 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 01:59
Arnavutluk ve Sırbistan’a ziyaret! Namazgah Cami’nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak.

rnavutluk Başbakanı Rama ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA/ ARŞİV)rnavutluk Başbakanı Rama ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA/ ARŞİV)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-11 Ekimi kapsayacak ziyaretlerdeki görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında, her iki ülkede de mevkidaşlarıyla tesis edilmiş yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek.

Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)Başkan Erdoğan, 10 Ekim’de Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışına katılacak. (İHA)

NAMAZGAH CAMİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic. (AA/ ARŞİV)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic. (AA/ ARŞİV)

SIRBİSTANLI MEVKİDAŞI İLE İŞ FORUMUNA KATILACAK
Daha sonra Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak.
Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

ORTA DOĞU MASADA
Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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