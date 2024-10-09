Arnavutluk ve Sırbistan’a ziyaret! Namazgah Cami’nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak

rnavutluk Başbakanı Rama ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA/ ARŞİV)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-11 Ekimi kapsayacak ziyaretlerdeki görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında, her iki ülkede de mevkidaşlarıyla tesis edilmiş yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek.