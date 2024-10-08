Sır Gibi Saklanan Proje! ASELSAN Türkiye’yi Gökyüzünde Rakipsiz Hale Getirecek!

Türkiye'nin savunma sanayisindeki en büyük aktörlerinden biri olan ASELSAN , hava savunma teknolojileri alanındaki yenilikçi projeleriyle dikkat çekiyor. TEKNOFEST Adana etkinliğinde konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin kamuoyuna açıklanmayan gizli projeleri hakkında önemli ipuçları vererek Türkiye'nin savunma alanında bağımsızlık hedefini vurguladı.

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Çelik Kubbe Projesi: Tamamen Yerli ve Milli

ASELSAN'ın geliştirdiği "Çelik Kubbe" projesi, Türkiye'nin hava sahasını tam anlamıyla koruma altına almayı amaçlayan ve bu alanda devrim niteliği taşıyan bir proje olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında, radar sistemleri, elektronik harp teknolojileri ve komuta kontrol haberleşme altyapısı gibi tamamlayıcı unsurlar tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştiriliyor. Bu sayede Türkiye, hava sahasına yönelik tehditleri bertaraf edebilecek üstün bir savunma kapasitesine ulaşacak.

Genel Müdür Akyol, bu projenin ASELSAN'ın Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayiine ulaşma hedefi doğrultusunda yürüttüğü kritik projelerden biri olduğunun altını çizdi ve "Çelik Kubbe projemizle, hava sahasının yerli ve millî imkanlarla adeta havada kuş uçurtmayacak seviyede donatılmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.