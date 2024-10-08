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Sır Gibi Saklanan Proje! ASELSAN Türkiye’yi Gökyüzünde Rakipsiz Hale Getirecek!

ASELSAN, kamuoyuna henüz açıklanmayan gizli projesi ile Türkiye’nin hava savunma sistemlerinde önemli gelişmeler kaydediyor. TEKNOFEST Adana’da konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Çelik Kubbe Projesi ile Türkiye’nin hava sahasını tam koruma altına almayı hedeflediklerini belirtti. Akyol, radar sistemleri, elektronik harp teknolojileri ve komuta kontrol altyapısı gibi kritik unsurların tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini vurguladı.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 20:20 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 20:20
Sır Gibi Saklanan Proje! ASELSAN Türkiye’yi Gökyüzünde Rakipsiz Hale Getirecek!

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Türkiye'nin savunma sanayisindeki en büyük aktörlerinden biri olan ASELSAN, hava savunma teknolojileri alanındaki yenilikçi projeleriyle dikkat çekiyor. TEKNOFEST Adana etkinliğinde konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin kamuoyuna açıklanmayan gizli projeleri hakkında önemli ipuçları vererek Türkiye'nin savunma alanında bağımsızlık hedefini vurguladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Çelik Kubbe Projesi: Tamamen Yerli ve Milli

ASELSAN'ın geliştirdiği "Çelik Kubbe" projesi, Türkiye'nin hava sahasını tam anlamıyla koruma altına almayı amaçlayan ve bu alanda devrim niteliği taşıyan bir proje olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında, radar sistemleri, elektronik harp teknolojileri ve komuta kontrol haberleşme altyapısı gibi tamamlayıcı unsurlar tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştiriliyor. Bu sayede Türkiye, hava sahasına yönelik tehditleri bertaraf edebilecek üstün bir savunma kapasitesine ulaşacak.

Genel Müdür Akyol, bu projenin ASELSAN'ın Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayiine ulaşma hedefi doğrultusunda yürüttüğü kritik projelerden biri olduğunun altını çizdi ve "Çelik Kubbe projemizle, hava sahasının yerli ve millî imkanlarla adeta havada kuş uçurtmayacak seviyede donatılmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Gizli Projeler Devam Ediyor

Akyol, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, sergilenen sistemlerin ASELSAN'ın geliştirdiği teknolojilerin yalnızca bir kısmını oluşturduğunu belirtti. Hâlihazırda üzerinde çalışılan birçok stratejik ve gizli projenin ise kamuoyuna açıklanmamış durumda olduğunu ifade eden Akyol, bu projelerin tamamlandığında Türkiye'nin savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

ASELSAN'ın önümüzdeki süreçte de yerli ve milli teknolojilerle hava savunmasında kritik adımlar atacağını belirten Akyol, bu projelerin savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefini gerçekleştirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tam Bağımsızlık Yolunda İleri Teknolojiler

ASELSAN, hava savunma teknolojilerinin yanı sıra, kara ve deniz savunmasında da geliştirdiği ileri teknolojilerle Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Akyol, bu projelerle Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve tam bağımsız savunma sanayisi hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Bu gizli projeler ve "Çelik Kubbe" sistemi, Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi kendine yeten, modern ve güçlü bir konuma ulaşması için kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

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