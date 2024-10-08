Sigorta Şirketlerinden Korkutan Rapor: En Çok Çalınan Araçlar Listesi! Bu Marka Sahipleri Dikkat

İngiltere'de sigorta şirketlerine bildirilen hırsızlık vakalarına göre, araç hırsızlıklarında ciddi bir artış gözlemlendi. Buna göre hırsızlar düz kontak yapmaktan cam kırmaya kadar çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Çalınan araçların yüzde 23'ü düz kontak ile çalıştırılırken, yüzde 22'si camları kırılarak götürülüyor. Yüzde 10'luk bir kesimde ise hırsızlar, evlere girip araç anahtarını çaldıkları vakalar dikkat çekiyor.

Otomobil hırsızlıklarının artış gösterdiği bir dönemde, hangi markaların daha fazla hedef alındığını bilmek, araç sahipleri için oldukça önemli. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Ocak 2018 ile 2023 Temmuz ayı arasında en çok çalınan otomobil markaları ve hırsızların tercih ettikleri yöntemler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

🚗 Ford Fiesta Zirvede

Araştırma sonuçlarına göre, en çok çalınan otomobiller listesinin başında Ford Fiesta bulunuyor. Bu aracın popülerliği, onu hırsızların da hedefi haline getiriyor. Altı buçuk yıllık dönemde en fazla çalınan model olan Fiesta, özellikle İngiltere'de risk altında.

🚗 Volkswagen Golf İkinci Sırada

Ford Fiesta'yı takip eden diğer bir popüler marka ise Volkswagen Golf. Hırsızların sıklıkla tercih ettiği bu model, güvenlik önlemleri almayan araç sahipleri için önemli bir risk oluşturuyor.

🚗 BMW 1 Serisi ve Mercedes C Serisi de Listede

Hırsızlık vakalarında dikkat çeken bir diğer model ise BMW 1 Serisi ve Mercedes C Serisi. Bu modellerin yanı sıra, Audi A3 ve Range Rover Sport gibi lüks araçlar da hırsızların hedefinde.