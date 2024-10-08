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Sigorta Şirketlerinden Korkutan Rapor: En Çok Çalınan Araçlar Listesi! Bu Marka Sahipleri Dikkat

İngiltere’de yapılan bir araştırma, 2018 yılından 2023 yılının Temmuz ayına kadar geçen sürede en fazla çalınan araç modellerini ortaya çıkardı. Confused tarafından derlenen verilere göre, en çok çalınan otomobil markası Ford Fiesta olarak belirlendi. İkinci sırada ise Volkswagen Golf yer alıyor. Araştırma, hırsızların bu araçları hedef almasının başlıca nedeninin popülerlik ve bulunabilirlik olduğunu öne sürüyor.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 20:50 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 20:50
Sigorta Şirketlerinden Korkutan Rapor: En Çok Çalınan Araçlar Listesi! Bu Marka Sahipleri Dikkat

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İngiltere'de sigorta şirketlerine bildirilen hırsızlık vakalarına göre, araç hırsızlıklarında ciddi bir artış gözlemlendi. Buna göre hırsızlar düz kontak yapmaktan cam kırmaya kadar çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Çalınan araçların yüzde 23'ü düz kontak ile çalıştırılırken, yüzde 22'si camları kırılarak götürülüyor. Yüzde 10'luk bir kesimde ise hırsızlar, evlere girip araç anahtarını çaldıkları vakalar dikkat çekiyor.


Otomobil hırsızlıklarının artış gösterdiği bir dönemde, hangi markaların daha fazla hedef alındığını bilmek, araç sahipleri için oldukça önemli. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Ocak 2018 ile 2023 Temmuz ayı arasında en çok çalınan otomobil markaları ve hırsızların tercih ettikleri yöntemler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

🚗 Ford Fiesta Zirvede

Araştırma sonuçlarına göre, en çok çalınan otomobiller listesinin başında Ford Fiesta bulunuyor. Bu aracın popülerliği, onu hırsızların da hedefi haline getiriyor. Altı buçuk yıllık dönemde en fazla çalınan model olan Fiesta, özellikle İngiltere'de risk altında.

🚗 Volkswagen Golf İkinci Sırada

Ford Fiesta'yı takip eden diğer bir popüler marka ise Volkswagen Golf. Hırsızların sıklıkla tercih ettiği bu model, güvenlik önlemleri almayan araç sahipleri için önemli bir risk oluşturuyor.

🚗 BMW 1 Serisi ve Mercedes C Serisi de Listede

Hırsızlık vakalarında dikkat çeken bir diğer model ise BMW 1 Serisi ve Mercedes C Serisi. Bu modellerin yanı sıra, Audi A3 ve Range Rover Sport gibi lüks araçlar da hırsızların hedefinde.

Hırsızlar Hangi Yöntemleri Kullanıyor?

İngiltere'de gerçekleştirilen araştırma, hırsızların yöntemlerinde herhangi bir çekinme göstermediğini ortaya koyuyor. Çalınan araçların yüzde 23'ü düz kontak ile çalıştırılarak, yüzde 22'si ise camları kırılarak götürülüyor. Ayrıca, yüzde 10'unda hırsızlar araç anahtarını ele geçirmek için evlere bile giriyorlar.

Araç Sahiplerinin Önlemleri

Araç sahipleri, hırsızlığa karşı çeşitli önlemler alarak araçlarının güvende kalmasını sağlıyor. En etkili yöntemlerin başında GPS takip cihazı ve direksiyon kilidi geliyor. Araştırmaya katılanların yüzde 17'si araçlarına GPS cihazı takarken, yüzde 19'u direksiyon kilidi kullanıyor. Ayrıca, her 10 kişiden biri araç anahtarı sinyal engelleyici kullanarak olası hırsızlık girişimlerinin önüne geçmeye çalışıyor.

En Popüler Önlemler ve Yüzdeleri:

Direksiyon Kilidi: %19

GPS Takip Cihazı: %17

Garaja Park Etme: %17

Faraday Kesesine Araç Anahtarlarını Koyma: %12

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