PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Discord ve Telegram'dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, C31K isimli grup yöneticilerinden “Hz. Ebu Cehil” olarak adı geçen E.K. ve ‘’Arda Bateman’’olarak adı geçen şahsın ise A.T şahısların yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 19:01 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 19:14
Discord ve Telegram’dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ankara Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır.

''Arda Bateman''olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır. İfadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.

Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız.

Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir. Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur! İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız!

DETAYLAR GELECEK...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak
Başkan Erdoğan’dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
Bahçeli el uzattı CHP ayağa kalktı PKK zıpladı! Elebaşı Bese Hozat Normalleşme İmralı’dan başlar deyip İsrail’i övdü: Küstah sözler
Victor Osimhen için itiraf gibi sözler Transferle ilgili flaş açıklama
Cem Garioplu’nun Adli Tıp raporu çıktı! Mezardan çıkan DNA kimle uyumlu çıktı | Karabulut ailesinden itiraz: Poşet ve kemik talebi...
CANLI | İsrail’den bir suikast daha! Kahire’de ateşkes masası! Lübnan’dan Hayfa’ya füze yağdı
Türk Telekom
Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı
Marilyn Monroe ve John F. Kennedy’nin gizli aşk yuvası satışa çıktı! Frank Sinatra’nın evinde buluşuyorlardı: İşte 7.9 milyon dolarlık malikanenin fotoğrafları…
Vatandaşa domuz eti yediren Saydam Catering’ten akılalmaz savunma! Bakanlığı suçlayıp din, bayrak, vatan duyarı kastı
Semih Çelik’in genç kızı katlettiği cinayet surları görüntülendi! Görüntülerdeki 3. kişinin sırrı ortaya çıktı
ÖZEL | Fenerbahçe’ye 10 numara genç! Devre arası teklif var
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan’dan ahde vefa
Devlet Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
CHP’de büyüyen 2C kavgası! Özgür Özel’e karşı İmamoğlu ayrı Kılıçdaroğlu ayrı harekete geçti... Olağanüstü kurultay kulisi
SON DAKİKA