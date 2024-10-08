Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak! İşte gündemdeki meseleler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. 2,5 aylık aranın ardından grupta ilk kez konuşacak olan Erdoğan'ın ana gündeminin bölgesel meseleler ve yeni yasa teklifleri olması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. 2,5 aylık aranın ardından grupta ilk kez konuşacak olan Erdoğan'ın ana gündeminin bölgesel meseleler ve yeni yasa teklifleri olması bekleniyor.
ÇALIŞMALARIN HIZLANMASINI İSTEYECEK
Başkan Erdoğan'ın yeni Anayasa ve iç tüzük değişikliği noktasında milletvekillerinin çalışmalarını hızlandırmasını isteyeceği ve yeni yasa tekliflerinin çalışılması için talimat vereceği ifade edildi.
TBMM'de İsrail tehdidine karşı düzenlenen kapalı oturumun ardından, Genel Kurul'da, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek.