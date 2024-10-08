Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak! İşte gündemdeki meseleler...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. 2,5 aylık aranın ardından grupta ilk kez konuşacak olan Erdoğan'ın ana gündeminin bölgesel meseleler ve yeni yasa teklifleri olması bekleniyor.