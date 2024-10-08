Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 8 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu? Kandilli son depremler

Kandilli son depremler: Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alır ve bu durum sık sık sismik aktivitelerin yaşanmasına yol açar. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi, bu da vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. İnsanlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem meydana geldi?" gibi soruların yanıtlarını bulmak için resmi kurumların açıklamalarını ve haber kaynaklarını yakından takip ediyor.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, gelişmiş teknolojik altyapıları ve deneyimli uzman kadroları sayesinde, meydana gelen her türlü sismik aktiviteyi hızlı bir şekilde analiz edip, kamuoyunu bilgilendiriyor. Bu kurumların sağladığı bilgiler, yalnızca depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında değil, aynı zamanda olası artçı şoklara ve bölgede oluşabilecek diğer risklere yönelik de önemli ipuçları sunuyor. Bu sayede, halkın bilgilendirilmesi ve depreme karşı hazırlıklı olunması sağlanıyor.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Ekim 2024 son depremler listesi
Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 8 Ekim 2024 tarihli son depremler listesi:
2024.10.08 11:35:56 38.1388 38.5243 5.0 -.- 2.2 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.08 09:49:58 37.5305 35.6642 2.6 -.- 1.6 -.- KIZILLAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.08 09:21:30 37.6282 36.5573 7.0 -.- 1.7 -.- AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.08 09:12:41 38.6220 37.3583 8.2 -.- 1.3 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.08 08:13:34 39.5292 40.6218 5.0 -.- 2.7 -.- YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.10.08 07:14:57 39.5220 40.6068 5.0 -.- 3.5 3.6 YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.10.08 04:24:26 36.9207 27.5410 2.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.08 03:57:39 35.1198 26.7482 8.1 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.08 03:46:40 40.7723 28.8727 11.5 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.10.08 02:28:47 38.2145 38.6882 1.1 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.08 00:45:41 38.3967 39.0503 5.0 -.- 2.2 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.08 00:40:27 37.5122 37.1610 5.4 -.- 2.4 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.07 23:39:45 38.8230 37.4783 5.0 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.07 23:17:01 38.0063 37.5503 7.7 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.07 23:13:09 38.5563 40.3687 17.5 -.- 1.5 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2024.10.07 22:55:30 38.3342 38.9595 14.2 -.- 1.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.07 22:34:41 36.7290 28.1240 30.0 -.- 3.0 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.10.07 21:12:43 38.7002 43.1243 4.1 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.