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Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 8 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu? Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi kurumların paylaştığı son depremler bilgisi, hepimizin yaşamının bir parçası haline gelmiş durumda. Türkiye, jeolojik yapısı ve fay hatlarının çokluğu nedeniyle her an bir depreme sahne olabilecek, sismik aktivitelerin oldukça yoğun yaşandığı bir bölgede bulunuyor. Bu nedenle, her küçük sarsıntı bile vatandaşlarımızda "Az önce deprem mi oldu?", "Kaç büyüklüğünde bir deprem meydana geldi?" gibi soruları beraberinde getiriyor ve bu soruların cevabını bulmak çoğumuz için bir alışkanlık haline gelmiş durumda.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:55 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:55
Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 8 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu? Kandilli son depremler

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Kandilli son depremler: Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alır ve bu durum sık sık sismik aktivitelerin yaşanmasına yol açar. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi, bu da vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. İnsanlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem meydana geldi?" gibi soruların yanıtlarını bulmak için resmi kurumların açıklamalarını ve haber kaynaklarını yakından takip ediyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, gelişmiş teknolojik altyapıları ve deneyimli uzman kadroları sayesinde, meydana gelen her türlü sismik aktiviteyi hızlı bir şekilde analiz edip, kamuoyunu bilgilendiriyor. Bu kurumların sağladığı bilgiler, yalnızca depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında değil, aynı zamanda olası artçı şoklara ve bölgede oluşabilecek diğer risklere yönelik de önemli ipuçları sunuyor. Bu sayede, halkın bilgilendirilmesi ve depreme karşı hazırlıklı olunması sağlanıyor.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Ekim 2024 son depremler listesi

Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 8 Ekim 2024 tarihli son depremler listesi:

2024.10.08 11:35:56  38.1388   38.5243        5.0      -.-  2.2  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2024.10.08 09:49:58  37.5305   35.6642        2.6      -.-  1.6  -.-   KIZILLAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2024.10.08 09:21:30  37.6282   36.5573        7.0      -.-  1.7  -.-   AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.10.08 09:12:41  38.6220   37.3583        8.2      -.-  1.3  -.-   TEPECIK-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2024.10.08 08:13:34  39.5292   40.6218        5.0      -.-  2.7  -.-   YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)                          İlksel
2024.10.08 07:14:57  39.5220   40.6068        5.0      -.-  3.5  3.6   YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)                          İlksel
2024.10.08 04:24:26  36.9207   27.5410        2.0      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2024.10.08 03:57:39  35.1198   26.7482        8.1      -.-  3.7  3.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.10.08 03:46:40  40.7723   28.8727       11.5      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2024.10.08 02:28:47  38.2145   38.6882        1.1      -.-  1.6  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2024.10.08 00:45:41  38.3967   39.0503        5.0      -.-  2.2  -.-   TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2024.10.08 00:40:27  37.5122   37.1610        5.4      -.-  2.4  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2024.10.07 23:39:45  38.8230   37.4783        5.0      -.-  2.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.10.07 23:17:01  38.0063   37.5503        7.7      -.-  1.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.10.07 23:13:09  38.5563   40.3687       17.5      -.-  1.5  -.-   KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)                        İlksel
2024.10.07 22:55:30  38.3342   38.9595       14.2      -.-  1.5  -.-   TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2024.10.07 22:34:41  36.7290   28.1240       30.0      -.-  3.0  -.-   TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)                        İlksel
2024.10.07 21:12:43  38.7002   43.1243        4.1      -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.

Deprem Anında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Panik yapmadan, daha önce planladığınız güvenli bir alana geçin. Masa altı, sağlam bir mobilya yanı gibi korunaklı yerlere sığının. Eğer dışarıdaysanız, binalardan ve enerji hatlarından uzak durun. Evde ve işyerinde acil durum çantası bulundurun.

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