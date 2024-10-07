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Tövbe İstiğfar Duası: Türkçe ve Arapça Okunuşu – Nasıl Tövbe Edilir ve Tövbe İstiğfar Çekilir?

İbadet etmek, manevi huzura ulaşmak ve Allah'a yakınlaşmak isteyen müminler, tövbe ederek geçmişte işledikleri günahlardan arınmayı hedeflerler. Tövbe, İslam dininde kişinin bilinçli ya da bilinçsiz işlediği hatalarından dolayı derin bir pişmanlık duyması, Rabb'ine yönelerek bağışlanma dilemesi ve bir daha aynı hatalara düşmeme kararı almasıdır. Bu süreçte, tövbe eden kişinin kalbinde gerçek bir pişmanlık, dilinde ise af dileği vardır. Kalp, dil ve zihin bir araya gelerek samimi bir tövbenin temel taşlarını oluşturur. Peki, tövbe nedir ve nasıl edilir? Tövbe İstiğfar Duası'nın Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Tövbe etmenin faziletleri ve detayları için okumaya devam edin.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:24 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:24
Tövbe İstiğfar Duası: Türkçe ve Arapça Okunuşu – Nasıl Tövbe Edilir ve Tövbe İstiğfar Çekilir?

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Tövbe İstiğfar duası, bu manevi yolculukta en önemli araçlardan biridir. Bu dua, hem kişinin günahlarından arınması hem de Allah'ın rahmet ve mağfiretine nail olabilmesi için okunan özel bir duadır. Arapça olarak okunabileceği gibi, Türkçe mealiyle de anlamı derinlemesine hissedilerek yapılabilir. Tövbe etmek isteyen müminler, bu duayı içtenlikle okuyarak hem pişmanlıklarını ifade ederler hem de Rabb'lerinden kendilerini doğru yola iletmesini dilerler. Peki, tövbe nasıl edilir, tövbe istiğfar duasının Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Samimi bir tövbenin kabul şartları nelerdir ve bu süreçte nelere dikkat edilmelidir? İşte tövbe hakkında bilmeniz gerekenler ve tövbe istiğfar duasının detayları...

Tövbe İstiğfar Nasıl Çekilir?

Kısa istiğfar zikri: "Estağfirullah" çekmek. "Estağfîrullah el'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" duasını okumak.

Tövbe Nedir?

Tövbe, kişinin işlediği günahlardan pişmanlık duyarak Allah'tan af dilemesidir. İslam dininde tövbe, samimi bir kalple yapılması gereken önemli bir ibadettir. Tasavvuf anlayışında ise tövbe, mürşidin huzurunda yapılır ve bu şekilde müridin manevi yolculuğu başlar. Bu tövbenin diğer tövbelerden farkı, "nasuh" yani tam ve eksiksiz olmasıdır. Tasavvuf ehline göre, mürşid ile yapılan tövbe sayesinde kişi sadece günahlarından arınmakla kalmaz, aynı zamanda affedilen her günahı için sevap kazanır. Bu, mürşidin tövbeye katılması ve Allah'ın rahmetine vesile olmasıyla gerçekleşir.

Tövbe Nasıl Edilir?

Tövbe etmek isteyen kişi, işlediği günahlardan dolayı derin bir pişmanlık duyar ve bir daha aynı hataları tekrarlamamaya niyet eder. Tövbe esnasında samimi duygularla Allah'a yönelmek ve O'ndan af dilemek esastır. Kalpten gelen bu pişmanlık ve niyet, tövbenin kabulünün anahtarıdır.

Tövbe İstiğfar (Tevbe) Duası

Müslümanlar arasında yaygın olarak okunan Tövbe İstiğfar duası, günahlardan arınmak ve Allah'ın affına mazhar olmak için okunur.

Arapça Okunuşu:

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahel'azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbeten nasûhan li nefsî, lâ emliku linefsî mevtan ve lâ hayâten ve lâ nüşûrâ. Ve es'elühüt-tevbete vel-mağfirete vel-hidâyete lenâ, innehû huvet-tevvâbur-rahîm."

Türkçe Anlamı:

"Ey Rabbim! Şimdiye kadar yaptığım tüm günah ve hatalar için Sana tövbe ediyorum. Bilerek veya bilmeyerek işlediğim tüm kusurlardan pişmanlık duyuyorum. Bir daha aynı hataları yapmamaya kesin karar verdim. Bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup şeytana aldanarak tekrar günah işlememe izin verme, ya Rabbi. İnanıyorum ki, ilk peygamber Âdem Aleyhisselam ve son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Onların arasında gelen tüm peygamberlere ve onlara gönderilen ilahi kitaplara inanıyorum. Hepsi haktır ve gerçektir. Bunu kalbimle tasdik, dilimle ikrar ediyorum. En son kitap Kur'an-ı Azimüşşan ve en son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır."

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