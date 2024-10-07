Milli maç ne zaman, hangi kanalda? TÜRKİYE - KARADAĞ maçı hangi gün yayımlanacak? Canlı yayın bilgileri ve saati...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta kritik bir maça hazırlanıyor. Grup lideri olarak sahaya çıkacak olan Türkiye, Karadağ'ı ağırlayacak. TFF'nin açıkladığı aday kadroda Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldız isimler dikkat çekiyor. Milli maç heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverler, Türkiye - Karadağ maçının tarih ve saat bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşma ile ilgili merak edilenler...