Milli maç ne zaman, hangi kanalda? TÜRKİYE - KARADAĞ maçı hangi gün yayımlanacak? Canlı yayın bilgileri ve saati...

⚽ A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
🇹🇷 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler:
🧤 Altay Bayındır (Manchester United)
🧤 Mert Günok (Beşiktaş)
🧤 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
🧤 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Defans:
🛡️ Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
🛡️ Emirhan Topçu (Beşiktaş)
🛡️ Eren Elmalı (Trabzonspor)
🛡️ Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)
🛡️ Merih Demiral (Al-Ahli)
🛡️ Mert Müldür
🛡️ Samet Akaydın (Fenerbahçe)
🛡️ Zeki Çelik (Roma)
Orta saha:
🎯 Atakan Karazor (Stuttgart)
🎯 Hakan Çalhanoğlu (Inter)
🎯 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
🎯 Kaan Ayhan (Galatasaray)
🎯 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
🎯 Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet:
⚡ Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)
⚡ Arda Güler (Real Madrid)
⚡ Barış Alper Yılmaz
⚡ Yunus Akgün (Galatasaray)
⚡ Bertuğ Yıldırım (Getafe)
⚡ İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
⚡ Kenan Yıldız (Juventus)
⚡ Kerem Aktürkoğlu (Benfica)
⚡ Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
📅 UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ
🗓️ 11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
🗓️ 14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
🗓️ 16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
🗓️ 19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
📅 ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
⚽ UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Haziran 2025'te düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2022 tarihli kararı uyarınca Rusya, 2024/25 UEFA Uluslar Ligi turnuvasına katılamayacak.