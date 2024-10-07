Başkan Erdoğan’dan, İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı!

İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü töreni, büyük bir coşkuyla yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene mesaj gönderdi.



"İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini" belirtti. Erdoğan, şu sözleri kaydetti: "Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."



Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Org. Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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