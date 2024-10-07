SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajında, “Kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz” sözlerini paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
Başkan Erdoğan’dan, İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü töreni, büyük bir coşkuyla yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene mesaj gönderdi.

"İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini" belirtti. Erdoğan, şu sözleri kaydetti: "Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."

Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Org. Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Erdoğandan İstanbulun kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajıBaşkan Erdoğandan İstanbulun kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Semih Çelik’in babası her şeyi anlattı! İkbal Uzuner’in annesi cinayetten önce ne dedi? Ayşenur Halil’le görüntülü görüşmüşler
EMEKLİYE EKİM FIRSATI: Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon nerede?
CANLI | İsrail’den yeni açıklama! Hedef Beyrut! İran’ın planı hazır
İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan Kukla kitabındaki kan donduran detay! Cinayetlerin devamı gelecek mi?
Türkiye’den Bosna Hersek’e yardım eli! Başkan Erdoğan: Yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz
İşten ayrılana ayda 24 bin TL: Nasıl başvuruluyor? İşte çifte destekten yararlanmanın yolları...
’Risk alıyorum’ dedi ve Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruyu cevapladı! İşte Ramazan Çulha’nın cevabı
Filistin’e destek İsrail’e lanet! Soykırımın yıl dönümünde Türkiye ayakta! Üsküdar’da miting tüm illerde yürüyüş
Aslan kendine geldi! Galatasaray Süper Lig’de Alanyaspor’u 1-0 yendi
Kartal’a soğuk duş! Beşiktaş Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı
Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner’in son görüntüsü ortaya çıktı
Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktok’ta cani katil Semih Çelik’e övgüler: Satanistlerden açık açık Devamı gelecek tehdidi
Sarıyer Börekçisi’nde kıyma yerine bakın ne yiyorsunuz! Taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa oldu! Bakanlık tek tek açıkladı
İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği olayda yeni bilirkişi raporu
SON DAKİKA