Kandilli son depremler: Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alır ve bu durum sık sık sismik aktivitelerin yaşanmasına yol açar. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi, bu da vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. İnsanlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem meydana geldi?" gibi soruların yanıtlarını bulmak için resmi kurumların açıklamalarını ve haber kaynaklarını yakından takip ediyor.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Ekim 2024 son depremler listesi
Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 7 Ekim 2024 tarihli son depremler listesi:
2024.10.07 11:33:17 34.8313 24.8918 10.6 -.- 3.7 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.10.07 10:50:46 38.7612 37.5375 7.1 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)
2024.10.07 10:38:41 36.2282 28.8100 29.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
2024.10.07 10:13:35 37.2065 28.4393 4.1 -.- 2.5 -.- ORTAKOY-(MUGLA)
2024.10.07 10:02:42 38.2973 36.1320 21.8 -.- 1.2 -.- KOCCAGIZ-TUFANBEYLI (ADANA)
2024.10.07 09:41:40 39.1438 28.1382 2.6 -.- 2.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2024.10.07 09:07:07 37.1253 28.9063 5.0 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.10.07 09:03:16 38.0643 37.7005 3.8 -.- 2.1 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.10.07 08:59:21 37.9713 37.6198 9.2 -.- 1.6 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.10.07 08:55:01 35.1650 26.3168 5.3 -.- 4.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.10.07 08:34:55 38.3778 38.8190 5.0 -.- 2.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2024.10.07 07:36:23 36.3428 31.8905 84.5 -.- 1.7 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.10.07 06:01:20 40.5817 28.8355 8.5 -.- 1.1 -.- ARMUTLU (YALOVA)
2024.10.07 05:06:03 40.5533 30.6918 6.7 -.- 2.4 -.- BOZTEPE-AKYAZI (SAKARYA)
2024.10.07 04:58:33 36.9185 34.6255 8.8 -.- 2.5 -.- YESILOVA-AKDENIZ (MERSIN)
2024.10.07 04:49:04 40.5750 27.4187 14.4 -.- 1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)
2024.10.07 04:42:31 38.3863 37.3412 5.4 -.- 1.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.07 03:02:45 37.4942 37.0230 5.0 -.- 0.9 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.