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7 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu? Kandilli son depremler: Az önce deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi kurumların paylaştığı son depremler bilgisi, ülkemizde yaşayan herkesin gözünü üzerinde tuttuğu en önemli konulardan biri haline geldi. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle çok sayıda fay hattının kesişim noktasında bulunuyor ve bu durum, ülkede sıkça hissedilen depremleri adeta bir gerçeklik haline getiriyor. Herhangi bir anda, ansızın meydana gelen sarsıntılar, halkın endişe ile bilgi edinme arayışına yol açıyor. Son dönemde yaşanan hafif ve orta şiddetli depremler, vatandaşlarımızın "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde bir deprem yaşandı?" gibi sorularının yanıtlarını merakla araştırmasına neden oluyor.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 12:06 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 14:11
7 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu? Kandilli son depremler: Az önce deprem mi oldu?

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Kandilli son depremler: Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alır ve bu durum sık sık sismik aktivitelerin yaşanmasına yol açar. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi, bu da vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. İnsanlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem meydana geldi?" gibi soruların yanıtlarını bulmak için resmi kurumların açıklamalarını ve haber kaynaklarını yakından takip ediyor.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Ekim 2024 son depremler listesi

Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 7 Ekim 2024 tarihli son depremler listesi:


2024.10.07 11:33:17  34.8313   24.8918       10.6      -.-  3.7  4.0   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    
2024.10.07 10:50:46  38.7612   37.5375        7.1      -.-  1.6  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              
2024.10.07 10:38:41  36.2282   28.8100       29.9      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           
2024.10.07 10:13:35  37.2065   28.4393        4.1      -.-  2.5  -.-   ORTAKOY-(MUGLA)                                   
2024.10.07 10:02:42  38.2973   36.1320       21.8      -.-  1.2  -.-   KOCCAGIZ-TUFANBEYLI (ADANA)                       
2024.10.07 09:41:40  39.1438   28.1382        2.6      -.-  2.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
2024.10.07 09:07:07  37.1253   28.9063        5.0      -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         
2024.10.07 09:03:16  38.0643   37.7005        3.8      -.-  2.1  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        
2024.10.07 08:59:21  37.9713   37.6198        9.2      -.-  1.6  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                    
2024.10.07 08:55:01  35.1650   26.3168        5.3      -.-  4.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             
2024.10.07 08:34:55  38.3778   38.8190        5.0      -.-  2.7  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             
2024.10.07 07:36:23  36.3428   31.8905       84.5      -.-  1.7  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                        
2024.10.07 06:01:20  40.5817   28.8355        8.5      -.-  1.1  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                 
2024.10.07 05:06:03  40.5533   30.6918        6.7      -.-  2.4  -.-   BOZTEPE-AKYAZI (SAKARYA)                          
2024.10.07 04:58:33  36.9185   34.6255        8.8      -.-  2.5  -.-   YESILOVA-AKDENIZ (MERSIN)                         
2024.10.07 04:49:04  40.5750   27.4187       14.4      -.-  1.5  -.-   EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)                       
2024.10.07 04:42:31  38.3863   37.3412        5.4      -.-  1.3  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  
2024.10.07 03:02:45  37.4942   37.0230        5.0      -.-  0.9  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)

Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.

Deprem Anında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Panik yapmadan, daha önce planladığınız güvenli bir alana geçin. Masa altı, sağlam bir mobilya yanı gibi korunaklı yerlere sığının. Eğer dışarıdaysanız, binalardan ve enerji hatlarından uzak durun. Evde ve işyerinde acil durum çantası bulundurun.

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