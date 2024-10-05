E-5’te dehşet anları! Çok sayıda araca çarptı! Pikap çalıntı çıktı maganda yakalandı

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Avcılar E5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı.

İstanbul - Avcılar'da cip araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi. (DHA) Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. AVCILAR E5'te Pikap Dehşeti: Çok Sayıda Araca Çarpıp Kaçtı! Görüntülerde araçlara çarpan sürücünün durmadan kaçtığı görüldü.