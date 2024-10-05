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E-5'te dehşet anları! Çok sayıda araca çarptı! Pikap çalıntı çıktı maganda yakalandı

Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücülere adeta korku dolu anlar yaşattı. Ortalığı savaş alanına çeviren şahsın, Fas uyruklu Amerikan vatandaşı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, pikabı çalma görüntülerine de ulaşıldı. Kazada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 15:57 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 12:52
E-5’te dehşet anları! Çok sayıda araca çarptı! Pikap çalıntı çıktı maganda yakalandı

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Avcılar E5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı.

İstanbul - Avcılar'da cip araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi. (DHA)İstanbul - Avcılar'da cip araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi. (DHA)

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AVCILAR E5'te Pikap Dehşeti: Çok Sayıda Araca Çarpıp Kaçtı!

Görüntülerde araçlara çarpan sürücünün durmadan kaçtığı görüldü.

Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. (DHA)Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. (DHA)

7 ARAÇ HASARLI!

Olayda, 5 araç ve 2 motosiklette hasar meydana geldi. Bölgede yoğunlaşan trafik, hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

OLAYDA 4 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre olay sırasında 4 kişi yaralandı. Yaralananlar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırın Y.E. yaşam mücadelesini kaybetti.

"VURA VURA GELİYORDU"

Olaya tanık olan Ömer Faruk Çabuk, kaza öncesinde aracın korna çalıp kendisinden yol istediğini belirterek, "Arabamı sağa çektim, yol verdim. Arkasındaki araç da onu takip ediyordu. Aracın ön tamponu kırıktı, vura vura geliyordu. Araç benim önümde durdu, arkadaki araç da durdu, saldırdılar. Ellerindeki sopalarla camlarını indirdiler." şeklinde konuştu.

YAKALANDI!

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakaladı

Şüpheli şahsın Fas uyruklu Amerikan vatandaşı olduğu belirlenirken, pikabı çalma görüntülerine de ulaşıldı.

Şüphelinin aracı bayiden çaldığı anlar (DHA)Şüphelinin aracı bayiden çaldığı anlar (DHA)

ARACI BAYİDEN ÇALMIŞ!

Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmada, Fas uyruklu Amerikan vatandaşı olduğu tespit edilen N.D'nin (36) pikabı, Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bayiden çaldığı belirlendi. Yabancı uyruklu şahıs Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ŞAPKALI KAMUFLE İŞE YARAMADI!

Sürücünün aracı bayiden çalma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.Görüntülerde, şapka takan sürücünün bayideki bir araçla ilgilendiği, yanına gelen görevliye birkaç soru sorduktan sonra aracın anahtarını istediği görüldü.

Şahsın bayideki rahat tavırları kameraya yansıdı (DHA)Şahsın bayideki rahat tavırları kameraya yansıdı (DHA)

Yanına sırt çantasını bıraktığı aracın önünde görevliyi beklerken ellerini ovuşturan sürücünün, anahtarın gelmesi üzerine araca binip kapıyı kapattığı ve direksiyonla oynadığı anlar kayıtlara geçti.

GÖREVLİNİN BİR ANLIK DALGINLIĞI İLE ARACI ÇALDI

Şüpheli şahıs cep telefonuyla konuşan görevlinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak aracı kaçırdığı ve görevlinin bayiden çıkan aracın peşinden koştuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Avcılar yan yolda dehşet saçan Amerikalı hırsızın galeriden arabayı çalma anı kamerada!

İNCELEME SÜRÜYOR

Polisin konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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