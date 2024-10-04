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Kandilli son depremler: Az önce deprem mi oldu? 4 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu?

Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık sismik aktivitelerle karşılaşıyor. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi. Vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 09:12 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 09:12
Kandilli son depremler: Az önce deprem mi oldu? 4 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu?

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Kandilli son depremler: Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alır ve bu durum sık sık sismik aktivitelerin yaşanmasına yol açar. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi, bu da vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. İnsanlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem meydana geldi?" gibi soruların yanıtlarını bulmak için resmi kurumların açıklamalarını ve haber kaynaklarını yakından takip ediyor.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Ekim 2024 son depremler listesi

Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 4 Ekim 2024 tarihli son depremler listesi:


2024.10.04 08:26:47  36.9832   36.1332        8.6      -.-  1.9  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 İlksel
2024.10.04 07:48:47  37.7318   36.9778        5.4      -.-  1.2  -.-   BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2024.10.04 07:28:32  38.3150   27.1852       11.6      -.-  1.0  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel
2024.10.04 03:59:36  38.0095   36.6610        6.0      -.-  1.4  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.10.04 03:52:45  38.4155   37.3405       11.9      -.-  1.0  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.10.04 02:26:57  38.9673   26.0623        9.0      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2024.10.04 01:54:53  39.0808   23.5123        5.2      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.10.04 00:42:36  39.8247   39.1172        7.6      -.-  2.1  -.-   AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)                            İlksel
2024.10.03 23:29:34  37.6810   35.8382       13.6      -.-  1.6  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2024.10.03 23:15:48  38.0980   32.6172       10.7      -.-  1.3  -.-   SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)                        İlksel
2024.10.03 22:28:07  37.1830   36.0325        8.5      -.-  1.6  -.-   BIRKENT-CEYHAN (ADANA)                            İlksel
2024.10.03 22:17:32  37.8312   36.1532        9.8      -.-  1.2  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel
2024.10.03 21:58:13  37.6648   35.8725        5.4      -.-  1.7  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2024.10.03 21:49:37  37.5040   37.2163        5.4      -.-  1.6  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.10.03 21:36:44  40.1877   31.7348        1.8      -.-  2.4  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2024.10.03 21:17:14  34.8675   25.4903       24.8      -.-  2.9  2.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.10.03 20:38:07  39.6893   26.2928        6.5      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-EZINE (CANAKKALE)                        İlksel
2024.10.03 20:16:53  36.8268   27.3582        9.4      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.

Deprem Anında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Panik yapmadan, daha önce planladığınız güvenli bir alana geçin. Masa altı, sağlam bir mobilya yanı gibi korunaklı yerlere sığının. Eğer dışarıdaysanız, binalardan ve enerji hatlarından uzak durun. Evde ve işyerinde acil durum çantası bulundurun.

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