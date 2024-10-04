Kandilli son depremler: Az önce deprem mi oldu? 4 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu?

Kandilli son depremler: Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alır ve bu durum sık sık sismik aktivitelerin yaşanmasına yol açar. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi, bu da vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. İnsanlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem meydana geldi?" gibi soruların yanıtlarını bulmak için resmi kurumların açıklamalarını ve haber kaynaklarını yakından takip ediyor.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Ekim 2024 son depremler listesi
Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 4 Ekim 2024 tarihli son depremler listesi:
2024.10.04 08:26:47 36.9832 36.1332 8.6 -.- 1.9 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.10.04 07:48:47 37.7318 36.9778 5.4 -.- 1.2 -.- BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.04 07:28:32 38.3150 27.1852 11.6 -.- 1.0 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.10.04 03:59:36 38.0095 36.6610 6.0 -.- 1.4 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.04 03:52:45 38.4155 37.3405 11.9 -.- 1.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.04 02:26:57 38.9673 26.0623 9.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.04 01:54:53 39.0808 23.5123 5.2 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.04 00:42:36 39.8247 39.1172 7.6 -.- 2.1 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.10.03 23:29:34 37.6810 35.8382 13.6 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.03 23:15:48 38.0980 32.6172 10.7 -.- 1.3 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.10.03 22:28:07 37.1830 36.0325 8.5 -.- 1.6 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.10.03 22:17:32 37.8312 36.1532 9.8 -.- 1.2 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.03 21:58:13 37.6648 35.8725 5.4 -.- 1.7 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.03 21:49:37 37.5040 37.2163 5.4 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.03 21:36:44 40.1877 31.7348 1.8 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.03 21:17:14 34.8675 25.4903 24.8 -.- 2.9 2.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.03 20:38:07 39.6893 26.2928 6.5 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.10.03 20:16:53 36.8268 27.3582 9.4 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.