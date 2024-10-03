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Tövbe İstiğfar (Tevbe) Duası-(Türkçe-Arapça Okunuşu) Nasıl Tövbe Edilir? Tövbe İstiğfar Nasıl Çekilir?

İbadet etmek isteyenler, tövbe ederek günahlarından arınmayı hedefliyor. Tövbe, İslam dininde kişinin işlediği günahlardan dolayı pişmanlık duyarak Allah'tan af dilemesi ve bir daha aynı hataları tekrarlamamaya kesin karar vermesidir. Samimi bir kalple yapılan tövbe, kul ile Allah arasındaki bağı güçlendirir ve manevi huzura kavuşmayı sağlar. Tövbe etmek, sadece dil ile değil, kalp ve zihnin de bu sürece dahil olmasıyla gerçek anlamını bulur. Peki, tövbe nedir ve nasıl edilir? Tövbe İstiğfar duasının Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:03 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:03
Tövbe İstiğfar Tevbe Duası-Türkçe-Arapça Okunuşu Nasıl Tövbe Edilir? Tövbe İstiğfar Nasıl Çekilir?

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Kendini manevi anlamda yenilemek ve ruhunu arındırmak isteyen birçok insan, tövbe ederek geçmişte yaptığı hatalardan dönmeyi ve Allah'ın affına mazhar olmayı arzuluyor. İbadet etmek isteyenler için tövbe, sadece günahlardan arınmak değil, aynı zamanda yeni bir başlangıcın kapılarını aralamak anlamına geliyor. Peki, tövbe nedir ve nasıl edilir? Tövbe İstiğfar duasının Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? İşte bu soruların cevapları ve detaylar...

Tövbe İstiğfar Nasıl Çekilir?

Kısa istiğfar zikri: "Estağfirullah" çekmek. "Estağfîrullah el'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" duasını okumak.

Tövbe Nedir?

Tövbe, kişinin işlediği günahlardan pişmanlık duyarak Allah'tan af dilemesidir. İslam dininde tövbe, samimi bir kalple yapılması gereken önemli bir ibadettir. Tasavvuf anlayışında ise tövbe, mürşidin huzurunda yapılır ve bu şekilde müridin manevi yolculuğu başlar. Bu tövbenin diğer tövbelerden farkı, "nasuh" yani tam ve eksiksiz olmasıdır. Tasavvuf ehline göre, mürşid ile yapılan tövbe sayesinde kişi sadece günahlarından arınmakla kalmaz, aynı zamanda affedilen her günahı için sevap kazanır. Bu, mürşidin tövbeye katılması ve Allah'ın rahmetine vesile olmasıyla gerçekleşir.

Tövbe Nasıl Edilir?

Tövbe etmek isteyen kişi, işlediği günahlardan dolayı derin bir pişmanlık duyar ve bir daha aynı hataları tekrarlamamaya niyet eder. Tövbe esnasında samimi duygularla Allah'a yönelmek ve O'ndan af dilemek esastır. Kalpten gelen bu pişmanlık ve niyet, tövbenin kabulünün anahtarıdır.

Tövbe İstiğfar (Tevbe) Duası

Müslümanlar arasında yaygın olarak okunan Tövbe İstiğfar duası, günahlardan arınmak ve Allah'ın affına mazhar olmak için okunur.

Arapça Okunuşu:

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahel'azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbeten nasûhan li nefsî, lâ emliku linefsî mevtan ve lâ hayâten ve lâ nüşûrâ. Ve es'elühüt-tevbete vel-mağfirete vel-hidâyete lenâ, innehû huvet-tevvâbur-rahîm."

Türkçe Anlamı:

"Ey Rabbim! Şimdiye kadar yaptığım tüm günah ve hatalar için Sana tövbe ediyorum. Bilerek veya bilmeyerek işlediğim tüm kusurlardan pişmanlık duyuyorum. Bir daha aynı hataları yapmamaya kesin karar verdim. Bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup şeytana aldanarak tekrar günah işlememe izin verme, ya Rabbi. İnanıyorum ki, ilk peygamber Âdem Aleyhisselam ve son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Onların arasında gelen tüm peygamberlere ve onlara gönderilen ilahi kitaplara inanıyorum. Hepsi haktır ve gerçektir. Bunu kalbimle tasdik, dilimle ikrar ediyorum. En son kitap Kur'an-ı Azimüşşan ve en son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır."

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