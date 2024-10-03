FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU SAYFAMIZDA! Felak Nas Suresi (Duaları) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri!

Felak ve Nas Sureleri, kötülüklerden korunmak, ruhsal ve bedensel huzur bulmak için okunan dualar arasında yer alır. Bu iki sureye genel olarak "Muavvizeteyn" (sığınma sureleri) denir. Özellikle sabah ve akşam namazlarının ardından, gece yatmadan önce veya herhangi bir sıkıntı hissedildiğinde okunmaları tavsiye edilmiştir. Hadislerde, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) bu surelerin kişiyi kazadan, beladan ve vesveselerden koruduğuna dair birçok tavsiyesi bulunur. Her gün düzenli olarak Felak ve Nas surelerini okumak, hem manevi hem de ruhsal açıdan insanı güçlendirir. İşte, Felak Suresi ve Nas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, meali, tefsiri ve faziletleri...
Felak Suresi-Diyanet
Felak Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı
Arapça Okunuşu:
Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Türkçe Anlamı:
"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
De ki: 'Sığınırım o sabahın Rabbine,
Yarattığı şeylerin şerrinden,
Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
O düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
Ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden.'"
Nas Suresi-Diyanet
Nas Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı
Arapça Okunuşu:
Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbinnâs, Melikinnâs, İlâhinnâs, Min şerrilvesvâsil hannâs, Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâs, Minelcinneti vennâs.
Türkçe Anlamı:
"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: 'Sığınırım insanların Rabbine,
İnsanların hükümdarına,
İnsanların ilahına,
O sinsi vesvesecinin şerrinden,
O ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar,
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.'"