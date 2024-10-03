SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cem Garipoğlu kimdir? Cem Garipoğlu ne zaman ve nasıl öldü, intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi?

Türkiye’nin en çok konuşulan cinayetlerinden biri olan Münevver Karabulut davasında bugün önemli bir adım atılıyor. Cinayetin faili Cem Garipoğlu’nun Karacaahmet Mezarlığı’ndaki mezarı, bugün saat 11.00’de açılacak. Yıllardır süregelen tartışmalar ve söylentiler doğrultusunda alınan bu kararla, Garipoğlu’nun gerçekten mezarda olup olmadığını kanıtlamak amacıyla kemik örnekleri alınacak. Peki, Cem Garipoğlu kimdir? Cem Garipoğlu ne zaman ve nasıl öldü, intihar mı etti? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:36 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:36
Cem Garipoğlu kimdir? Cem Garipoğlu ne zaman ve nasıl öldü, intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili olarak Karabulut ailesinin başvurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, önemli bir karar aldı. Başsavcılık, cinayetin faili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına, yani fethi kabir işlemine onay verdi. Bu gelişmelerin ardından Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut cinayeti hakkında detaylar merak ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

O tarihten bu yana Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ise, Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia ederek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Karabulut, daha önce de mezarın açılmasını istemiş ancak bu talebe yargıdan ret cevabı gelmişti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

MÜNEVVER Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun Adana nüfusuna kayıtlı, ancak İstanbul doğumlu.

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde, uzun yıllar yaşayan Garipoğlu Ailesi, burada çiftçilikten sonra bazı sanayi tesisleri de kurdu. Bu arada amca Hayyam Garipoğlu işlerini geliştirdi ve halen tutuklu olan Cem'in babası Mehmet Nida Garipoğlu ile birlikte uzun yıllar önce İstanbul'a naklettiler.

Cem Garipoğlu, Adana'nın Ceyhan nüfusunda 29 Ekim 1991 doğumlu olarak gözüküyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

24 yıl hapis cezası almıştı

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nu ''çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek'' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Cem Garipoğlu'nun uzun süre kaçmasını, fiilden sonraki davranışlarını ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak, hakkında ''cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin'' uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sanık Cem Garipoğlu da esas hakkındaki savunmasında, çok üzgün ve pişman olduğunu dile getirerek, ''Hem Münevver'den, hem onun ailesinden hem de kendi ailemden özür dilemek istiyorum. Bunun dışında cezam neyse çekmeye razıyım. Savunmamı da avukatım yapacaktır'' dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mahkeme, baba Nida Garipoğlu'nun beraatına hükmederken, amcası Hayyam Garipoğlu ile Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı ve Habib Kurt'u, ''suçluyu kayırmak'', anne Tülay Makbule Garipoğlu'nu da ''suç delillerini gizlemek ve yok etmek'' suçlarından 3'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 29 Mart 2012'de Cem Garipoğlu ile anne Tülay Makbule Garipoğlu, amca Hayyam Garipoğlu, Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı, Habib Kurt'un cezalarını onarken, baba Nida Garipoğlu'nun beraatına ilişkin kararı bozdu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail’in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Eylül ayı enflasyon verileri belli oluyor! Gözler TÜİK’te
Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Husilerden Tel Aviv’e İHA’lı saldırı
İran’ın İsrail’e füzeli yanıtı Ankara’yı hareketlendirdi! Komutanlar apar topar Meclis’ten ayrıldı! Erdoğan dakika dakika bilgilendirildi
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: 20 milyon metrekarelik çölü güneş paneli denizine çevirdik
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açılıyor! Cem Garipoğlu’nun dikkat çeken 3 takıntısı!
HAVA DURUMU | Cezayir’den geliyor! Resmen bahar havası! 3 gün 30 dereceyi bulacak | Bugün hava nasıl olacak?
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
EMEKLİ ZAMMINA 5 ANKET 5 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocakta ne kadar alacak? Eylül ayı enflasyon rakamları ne olur?
Türkiye’den denizden ve karadan tahliye planı! Lübnan’daki vatandaşlar için her şey hazırlandı! Emir bekleniyor
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
İran’dan Nasrallah’ı satmadık operasyonu! Bomba iddia: İsrail casus soruşturmasını yürüten Hizbullah üyesini öldürdü
Milyonların gözü asgari ücrette! İşte pazarlığın başlayacağı rakam
İsrail İran’ın nükleer tesislerini vuracak mı? Biden’dan flaş açıklama: Olası saldırıları desteklemiyorum
Gıdada sahtecilik yapanlara anlık ifşa! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni uygulama! Sahte gıda yüzünden her yıl 420 bin kişi ölüyor
SON DAKİKA