3 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu? Kandilli son depremler: Az önce deprem mi oldu?

Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık sismik aktivitelerle karşılaşıyor. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi. Vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Ekim 2024 son depremler listesi
Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 3 Ekim 2024 tarihli son depremler listesi:
2024.10.03 11:30:11 37.5955 40.4403 5.0 -.- 1.7 -.- YUCEBAG-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.10.03 11:19:02 39.6378 29.4383 0.0 -.- 1.5 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.03 11:14:29 38.4328 27.6483 21.9 -.- 1.6 -.- SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2024.10.03 10:57:56 38.2542 38.0458 21.1 -.- 1.7 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.10.03 10:44:29 39.4383 28.1757 3.4 -.- 2.0 -.- OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.10.03 09:05:26 38.1880 36.8727 6.8 -.- 1.6 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.03 08:43:08 34.8397 24.9142 6.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.03 07:58:30 36.0648 28.3228 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.03 07:33:17 38.1210 32.0595 2.5 -.- 1.9 -.- BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.10.03 06:51:12 39.9365 39.6858 7.6 -.- 2.2 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.10.03 06:45:55 39.9430 39.6787 5.4 -.- 2.1 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.10.03 05:56:04 38.5560 40.3837 7.1 -.- 1.6 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2024.10.03 05:27:46 39.0327 37.4757 5.0 -.- 1.8 -.- YENIKOY-KANGAL (SIVAS) İlksel
Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.