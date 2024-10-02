Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarında bariyerli önlem!

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etti.
Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etti.
Otopsi görüntüleri Karabuluk ailesinin şüphelerini gidermedi.
MEZARI AÇILIYOR
Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti.
Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili akıllardaki soru işaretini giderecek olan fethi kabir işlemi 3 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.
POLİS BARİYERLİ ÖNLEM ALDI
Perşembe günü açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu.
Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın yarın saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.