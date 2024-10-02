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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem!

2009'daki kan donduran Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı Cem Garipoğlu'nun Üsküdar'da bulunan mezarına polis ekipleri tarafından demir bariyerli önlem alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 22:44 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 23:09
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarında bariyerli önlem!

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Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etti.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Otopsi görüntüleri Karabuluk ailesinin şüphelerini gidermedi.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

MEZARI AÇILIYOR
Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili akıllardaki soru işaretini giderecek olan fethi kabir işlemi 3 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

POLİS BARİYERLİ ÖNLEM ALDI
Perşembe günü açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın yarın saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Fethi kabir kararı sonrası gözler o tarihte! Otopside neler yaşandı?Cem Garipoğlu ölmedi mi? Fethi kabir kararı sonrası gözler o tarihte! Otopside neler yaşandı?
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Fethi kabir kararı sonrası gözler o tarihte! Otopside neler yaşandı?

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