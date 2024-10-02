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Kandilli son depremler: 2 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?

Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık sismik aktivitelerle karşılaşıyor. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi. Vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:08 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:23
Kandilli son depremler: 2 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?

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Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alır ve bu durum sık sık sismik aktivitelerin yaşanmasına yol açar. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi, bu da vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. İnsanlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem meydana geldi?" gibi soruların yanıtlarını bulmak için resmi kurumların açıklamalarını ve haber kaynaklarını yakından takip ediyor.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Ekim 2024 son depremler listesi

Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 2 Ekim 2024 tarihli son depremler listesi:

2024.10.02 07:37:11  39.3863   26.1937        5.1      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2024.10.02 07:15:57  37.9838   36.3368        5.1      -.-  1.3  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.10.02 07:11:37  40.0087   27.8185       16.1      -.-  1.7  -.-   DURA-MANYAS (BALIKESIR)                           İlksel
2024.10.02 06:19:32  36.5907   26.8147       13.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.10.02 05:39:21  38.2160   38.4743        8.5      -.-  1.5  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2024.10.02 05:29:02  37.1658   36.3985        6.0      -.-  2.0  -.-   SERINOVA-(OSMANIYE)                               İlksel
2024.10.02 05:01:47  40.0553   36.0185        5.6      -.-  1.5  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.10.02 04:08:55  37.7945   36.5025        4.3      -.-  1.3  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2024.10.02 03:54:54  38.5932   28.0205        7.1      -.-  2.0  -.-   TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)                       İlksel
2024.10.02 03:48:11  38.5815   27.9767        4.7      -.-  1.4  -.-   TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)                       İlksel
2024.10.02 03:03:40  40.4468   26.3732       12.3      -.-  1.2  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2024.10.02 02:54:30  38.0917   32.6945        5.3      -.-  1.5  -.-   KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)                      İlksel

Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.

Deprem Anında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Panik yapmadan, daha önce planladığınız güvenli bir alana geçin. Masa altı, sağlam bir mobilya yanı gibi korunaklı yerlere sığının. Eğer dışarıdaysanız, binalardan ve enerji hatlarından uzak durun. Evde ve işyerinde acil durum çantası bulundurun.

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