Kandilli son depremler: 2 Ekim 2024 en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?

Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alır ve bu durum sık sık sismik aktivitelerin yaşanmasına yol açar. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi, bu da vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. İnsanlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem meydana geldi?" gibi soruların yanıtlarını bulmak için resmi kurumların açıklamalarını ve haber kaynaklarını yakından takip ediyor.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Ekim 2024 son depremler listesi
Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 2 Ekim 2024 tarihli son depremler listesi:
2024.10.02 07:37:11 39.3863 26.1937 5.1 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.02 07:15:57 37.9838 36.3368 5.1 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.02 07:11:37 40.0087 27.8185 16.1 -.- 1.7 -.- DURA-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2024.10.02 06:19:32 36.5907 26.8147 13.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.02 05:39:21 38.2160 38.4743 8.5 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.10.02 05:29:02 37.1658 36.3985 6.0 -.- 2.0 -.- SERINOVA-(OSMANIYE) İlksel
2024.10.02 05:01:47 40.0553 36.0185 5.6 -.- 1.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.10.02 04:08:55 37.7945 36.5025 4.3 -.- 1.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.02 03:54:54 38.5932 28.0205 7.1 -.- 2.0 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.10.02 03:48:11 38.5815 27.9767 4.7 -.- 1.4 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.10.02 03:03:40 40.4468 26.3732 12.3 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.02 02:54:30 38.0917 32.6945 5.3 -.- 1.5 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur?
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.