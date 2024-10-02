Felak Nas Suresi (Duaları) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri! FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU

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Felak ve Nas Surelerinin Faziletleri

Felak ve Nas surelerinin faziletleri üzerine hadislerde pek çok bilgi yer almaktadır. Bu sureler, okuyan kişiyi her türlü kötülükten, kazadan ve beladan korur. Özellikle Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hastalandığında bu sureleri okuyup ellerine üfleyerek tüm vücudunu sıvazladığı rivayet edilmektedir.

Peygamber Efendimiz'in Hadisi:

"Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi'l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi'n-nâs."

(Müslim, "Müsâfirîn", 264)

Felak ve Nas Surelerini 100 Defa Okumanın Faydaları

İslam literatüründe Felak ve Nas surelerinin 100'er kez okunmasının çeşitli manevi faydaları olduğu vurgulanır. Bu surelerin tekrar edilmesi, kişinin ruhsal ve bedensel sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Ayrıca, kötü niyetli insanlardan, nazardan ve büyüden korunma sağladığına inanılır.

100 Felak ve 100 Nas surelerini okumak:

Evde bolluk ve bereket getirir.

Kişiyi kazadan ve belalardan korur.

Haset ve kıskanç insanlardan uzak tutar.

İç huzursuzluk ve kaygı bozukluğu yaşayanlar için manevi ferahlık sağlar.