Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu ve anlamı, fazileti! Ayetel Kürsi Arapça Türkçe nasıl okunur?

Ayetel Kürsi Tefsiri

Bu ayet Allah'ın birliğini ve kudretini en kapsamlı şekilde anlatmaktadır. "Onu ne uyku ne de uyku tutmaz" ifadesi, Allah'ın her an her şeyi gözetip yönettiğini vurgular. "Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur" cümlesi, tüm evrenin Allah'a ait olduğunu ifade eder. Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Allah'ın büyüklüğünü, birliğini ve kudretini anlatır. İslam inancında tevhidin en güçlü ifadelerinden biri olarak kabul edilen bu ayet, Müslümanların günlük ibadet ve dualarında önemli bir yere sahiptir.