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TBMM'de yeni yasama yılı Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla bugün başlayacak! Gündem yeni anayasa

TBMM iki aylık aranın ardından bugün yeni yasama yılına başlayacak. Başkan Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak yeni yasama yılında en önemli gündem maddeleri yeni anayasa ve iç tüzük olacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te “28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Yeni anayasa vurgusu yapan Kurtulmuş, "Türkiye'nin gerçeklerine uygun, milletimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir anayasa yapılması zorunludur." dedi.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:42 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:13
TBMM’de yeni yasama yılı Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla bugün başlayacak! Gündem yeni anayasa

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TBMM iki aylık aranın ardından 1 Ekim Salı (bugün) günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile yeni yasama yılına başlayacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılı açılışı öncesinde, 28'inci Dönem 1'inci ve 2'nci Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kurtulmuş, dünya genelindeki parlamentolara göre TBMM'nin fedakar bir ortam içerisinde çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, "28'inci Yasama Dönemi içerisinde toplam 2 bin 442 kanun teklifi, milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Halihazırda Genel Kurul gündeminde 76, komisyonlarda ise 2 bin 153 kanun teklifi bulunmaktadır. Yine bu yasama dönemi içerisinde 4 kanun teklifi, Cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye sunulmuştur. 28'inci Yasama Dönemi'nde, toplam 73 kanun kabul edilmiş, 54 TBMM Başkanlığı kararı alınmıştır. 28'inci Yasama Dönemi'nde, Genel Kurul ve komisyonlarda 468 birleşim gerçekleştirilmiş, toplam 1512 saat 49 dakika toplantı yapılmış ve bu çerçevede 55 bin 459 sayfa tutanak tutulmuştur. Ziyaret ettiğimiz, gördüğümüz birçok parlamentoyla kıyaslandığında, TBMM, hakikaten son derece fedakarca çalışmaların yapıldığı bir meclistir. Bazı meclislerde ayda bir, ayda iki kere toplanan ülkeler var, haftada bir toplanan ülkeler var ama bizim parlamentomuz bildiğiniz gibi rutin olarak haftada 3 gün toplanıyor ve gündemine hakim bir şekilde; yasa faaliyetlerini, denetleme faaliyetlerini gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (DHA)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (DHA)

VEKİLLERE UYARI
Genel Kurul'da kaba, yaralayıcı ve kavga görüntülerinin olduğunu ancak görüşmelerin genelinin nezaket içerisinde sürdürüldüğünü belirten Kurtulmuş, "Bu kaba ve yaralayıcı sözlerin zaman zaman yer alması ve kavga görüntülerinin Meclisin nehabetine yakışmayacak şekilde ortaya çıkmış olması, hepimizi derinden üzüyor ve milletimizi de gerçekten yaralıyor. Bu anlamda bu görüntülerin TBMM'ye, Türkiye siyasetine yakışmadığının bir kere daha altını çizmek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımızı, bu konuda daha hassas davranmaya davet ediyorum. Ayrıca hemen dönemin başında; parti gruplarına yapacağım ziyaretlerde de dile getireceğim konulardan birisi de budur. Parti grup yönetimlerinin bu konuda daha hassas olmalarıdır ve partilerin gerekli bir dikkat içerisinde yasama faaliyetlerini, denetleme faaliyetlerini, Meclisin faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini, hepimizin topyekun menfaatine olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

YENİ ANAYASA ZORUNLULUKTUR
Kurtulmuş, yeni anayasanın TBMM'nin ödevlerinden biri olduğunu kaydederek, "Sivil, demokrat, katılımcı, güçler ayrılığı prensibini bütünüyle benimsemiş, Türkiye'nin gerçeklerine uygun ve milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa çalışmasının yapılması zorunludur. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yasama yılında, bu konuyla ilgili olarak bütün siyasi partilerle temaslarımızı sürdürdük. O günkü şartlar içerisinde kategorik olarak hiçbir siyasi parti, kapıyı kapatmadı. Zaten görüşmelerine başlamadan evvel parlamentoda grubu bulunan ya da temsil edilen bütün siyasi partilerin, parti metinlerini inceledik. Hepsinde ya, 'Yeni anayasa' tabiri ya da 'Anayasanın köklü bir değişiklik yapılması talebi yer alıyor. Dolayısıyla parlamentoda bulunan siyasi partilerimizin tamamı anayasa konusunda, ya parti programlarında ya seçim beyannamelerinde bu zorunluluğu dile getirmiş vaziyettedir. Dolayısıyla bundan sonra da bu zeminin gerçekten demokratik üslup içerisinde tartışmaya açık tutulması ve bu müzakerelerin gerçekleştirilmesi için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

"İLK 4 MADDEYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR ZAMAN KAYBI"

Yeni anayasanın içeriğiyle ilgili şu ana kadar görüş beyan etmediğini hatırlatan Kurtulmuş, "Sadece yönteme ilişkin ve tüm partilerin katıldığı, katılımcı ve bütün Türkiye'yi kapsayan, kuşatıcı bir anayasanın yapılması gerektiğinin üzerinde durduk. Bu çerçevede ilk 4 madde konusunda, parlamentomuzda temsil edilen partilerimizin hemen hemen tamamına yakınının herhangi bir iddiasının, teklifinin ya da bir sorununun olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı ilk 4 madde hakkında yapılacak herhangi bir tartışmanın, sadece lüzumsuz gerilimlere ve zaman kaybına neden olacağını ifade etmek isterim. Dolayısıyla, Anayasa tartışmalarının şeffaf bir zemin içerisinde yapılması herhalde en hayati hususlardan birisidir. Ayrıca parlamentoda grubu bulunan ve temsilcileri bulunan partilerin görüşlerinin alınması ve bu sürecin açık bir şekilde yürütülmesinin yanında üniversitelerin, hukuk camiasının, sivil toplum kuruluşlarının görüşü olan bütün kesimlerin, 'Biz de bu konudaki teklife sahibiz' diyen bütün kesimlerin görüşlerinin alınacağı, süre biraz uzun olabilir ancak bu tartışmaları olgunlaştırılacağı bir dönemin yürütülmesini TBMM Başkanlığı olarak kendi yükümüz sayıyoruz. Bu çerçevede şunu da ifade etmek isterim ki, 'TBMM bir anayasa yapamaz' görüşü dışındaki bütün görüşleri dinleriz. TBMM olarak Anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahibiz. 'TBMM'nin böyle bir yetkisi yoktur' diyenler demokrasiyi özümseyememiş olan kesimlerdir. Dolayısıyla bu süreçte, herkesin fikirlerini dile getirebileceği ve Türkiye'de sadece bir ya da birkaç partinin değil, tüm toplumun anayasası olarak kabul edilebilecek bir millet sözleşmesine ihtiyaç olduğu aşikardır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (AA)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (AA)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Bu süre içerisinde yazılı soru önergeleri de verildi. Ayrıca TBMM Başkanı olarak 84 önerge verildi, bunun 74 tanesi yanıtlandırılmıştır. 28. Yasama döneminde 2 araştırma komisyonu faaliyetini tamamlamıştır.

Meclis yarın açılıyor!

Bu Meclisimizin önünde önemli sorumlulular olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Yeni anayasa çalışmaları da TBMM'nin gündemine gelecek önemli konulardan biridir. Tartışmaların olgunlaşmasıyla birlikte Anayasa'nın TBMM içerisinde tartışılmasının mümkün olduğunu söylemek isterim. Türkiye'nin gerçeklerine uygun, milletimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir anayasa yapılması zorunludur.

Şu anda parlamentoda bulunan siyasi partilerimiz, anayasa konusunda geçmiş dönemde bu zorunluluğu dile getirmiştir. Bundan sonra da bu zeminin gerçekten demokratik üslup, tartışmaya uygun açık tutulması için bendeniz de üzerime düşen sorumluluğu yerine getieeceğim. Şimdiye kadar anayasanın içeriğiyle ilgili hiçbir tartışmanın içinde olmadım.

Başkan Erdoğan TBMM kürsüsünde (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan TBMM kürsüsünde (Takvim Foto Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞMASINDA ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK
Anayasa gereği TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama döneminin açılış konuşmasını yapacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek bir yıla ilişkin önemli mesajlar verecek. Erdoğan'ın konuşmasının en önemli bölümlerinden biri yeni anayasa olacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Erdoğan'ın "yeni, sivil, katılımcı ve darbenin izlerini taşımayan yeni bir anayasa" için Meclis'te tüm partilere çağrı yapması bekleniyor. Erdoğan, dış politika, ekonomi, bölgesel gelişmeler ile ilgili de önemli mesajlar verecek. Meclis'in yeni yasama yılı nedeniyle verilecek resepsiyonun da devletin zirvesini bir araya getirmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan TBMM'de (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan TBMM'de (Takvim Foto Arşiv)

İLK GÜNDEM ÖĞRETMENLER
TBMM yeni yasama yılına hızlı ve yoğun gündemle başlayacak. İlk gündem maddesi ise yarım kalan öğretmenlik yasa teklifi olacak. AK Parti, yargı paketi, ruhsatsız silahlar, Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı yasa teklifleri ile yapay zeka araştırma komisyonu kurulması önerilerini gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BÜTÇE MARATONU
2025 Yılı Bütçe Teklifi 17 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Böylece bütçe maratonu başlayacak. Bütçe önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek.

EKONOMİ PAKETİ BEKLEMEDE
AK Parti TBMM'nin açılması ile birlikte yeni bir ekonomi paketini gündeme getirmeyi planlıyordu. Ancak bu bir süre beklemeye alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti kurmayları, "Meclis tatile girmeden önce bir vergi ve ekonomi paketi çıkardık. Bunun sonuçlarını, yansımalarını görelim. Ona göre yeni adımlar atacağız" dediler.

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