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Serhat Akın’a saldırıyı azmettiren kişinin Hasan Şahin olduğu ortaya çıktı

Serhat Akın’a saldırıyı azmettiren kişinin, suç makinesi Hasan Şahin olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Gürcistan’a kaçtığı anlaşıldı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Serhat Akın’a saldırıyı azmettiren kişinin Hasan Şahin olduğu ortaya çıktı

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İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i hapse gönderildi. Saldırıya uğrayan Akın'ın ilk ifadesinde, aracına bineceği sırada kafasında motosiklet kaskı bulunan bir saldırganın kendisine ateş ettiğini söyledi.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin talimatı Gürcistan'da bulunan suç makinası Hasan Şahin'den 250 bin TL karşılığında aldıkları da iddia edildi. Cinayet ve kasten yaralama suçlarından 4 aranması bulunan 24 yaşındaki Şahin'in ayrıca 10 suç kaydının olduğu belirlendi. Öte yandan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin arasında bulunan 19 yaşındaki Yunus Görecek'in saldırganlara 250 bin TL'yi elden teslim eden kişi olduğu da kaydedildi.

SUÇ DOSYALARI ÇOK KABARIK
EYÜP ÜZER: Motosikletin rahat kaçabilmesi için bir araçla yolu kapattı. Kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, uyuşturucudan kaydı bulunuyor.
- MERT ALAY: 3 kez yaralama, 2 kez ateşli ve kesici silah kullanma, 2 kez de uyuşturucu kullanma dahil 7 suç kaydı var.
- İRİŞ TORUN: Yardım ve yataklık etmekten yakalandı. 3 kez yaralama olmak üzere 3 suç kaydı tespit edildi.
- OSMAN MUKAN: Akın'ı vuran tetikçiyi motosikletle kaçırdı. Tutuklanarak hapse atıldı.
- OZAN DALMAZ: Mart ayında cezaevinden çıkan tetikçi. Suçları arasında oto hırsızlığı da var.

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