İran’ın İsrail saldırılarında kullandığı Fettah füzesi özellikleri! Fettah ne demek? İran’ın hipersonik füzesi Fettah menzili ve hızı...

İranlı yetkililer, Fettah'ın atmosfer dışında ve atmosfer içinde yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğunu belirtiyorlar. Bu sayede, füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulması oldukça zorlaşıyor.

İran, son dönemde İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırılarda Fettah füzelerini kullandı. Özellikle Kudüs ve Tel Aviv'e yönelik operasyonlarda kullanılan bu füzeler, İran'ın bölgedeki stratejik üstünlük kurma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Fettah, Arapçada "Fatih", "zafer getiren" anlamına geliyor. Bu isim, füzenin yüksek imha gücünü ve hedefte zafer elde etme kabiliyetini simgeliyor.

İran'ın bu füzelerle yaptığı saldırılarda, İsrail'de iki sivilin hafif yaralandığı bildirildi. İsrail yetkilileri, hipersonik füzeleri durdurabilecek yeni bir hava savunma sistemi geliştirdiklerini belirttiler.

Çin: 2019'da kullanıma alınan DF-ZF hipersonik füzesi , saatte 12 bin 260 km hıza ulaşıyor ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip.

Rusya: Sarmat tipi kıtalararası balistik füze başlığı olan Avangard , saatte 24-33 bin kilometre hıza ulaşabiliyor.

Hipersonik füze, ses hızının 5 katı veya daha yüksek bir hızla (Mach 5 ve üstü) hareket eden bir füze türüdür. "Hipersonik" kelimesi, füzelerin saatte 6.000 kilometreden daha hızlı hareket edebildiğini ifade eder. Geleneksel balistik füzelerden farklı olarak, hipersonik füzeler uçuş sırasında hem hızlarını koruyabilir hem de yüksek manevra kabiliyetine sahiptirler. Bu nedenle, durdurulmaları ve izlenmeleri oldukça zordur.

İran'ın geliştirdiği Fettah ve Fettah 2 hipersonik füze leri, Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip. Yüksek hız, uzun menzil ve gelişmiş manevra kabiliyeti, bu silahları mevcut savunma sistemlerine karşı oldukça etkili hale getiriyor. Bölgedeki askeri üstünlük yarışında İran, bu füzelerle önemli bir adım atmış durumda.

Fettah füzesi , özellikle uçuş sırasında yörünge değişikliği yapabilme kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Bu özellik, savunma sistemlerinin füzeyi tespit etmesini zorlaştırıyor. Ayrıca, terminal aşamada hipersonik hızda hareket ederek hedefini şaşırtabiliyor.

🚀 Hipersonik Füze Özellikleri:

Yüksek Hız: Hipersonik füzeler, Mach 5 ve üstü hızlarda hareket eder. Bu, yaklaşık 6.200 km/s ve üzeri hızlara denk gelir.

Yüksek Manevra Kabiliyeti: Bu füzeler, uçuş rotaları boyunca yön değiştirerek hava savunma sistemlerini şaşırtabilir ve hedeflerine kolayca ulaşabilirler.

Düşük Yörünge: Atmosfer içinde alçak irtifalarda seyredebilirler, bu da radar sistemleri tarafından daha zor tespit edilmelerini sağlar.

Terminal Safhada Manevra Yeteneği: Hedefe ulaşmadan hemen önce yön değiştirebilirler, bu da mevcut hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirir.

💡 NASIL ÇALIŞIR?

Hipersonik füzeler genellikle iki ana bileşen ile çalışır:

Boost Glide (Hızlandırma ve Kayma): İlk aşamada füze, bir roket motoru veya başka bir itici sistemle çok yüksek bir hız ve irtifaya çıkar. Ardından, atmosfere tekrar giriş yapar ve bu noktada hipersonik hızlara ulaşarak süzülmeye başlar.

Manoeuvrable Reentry Vehicle (MaRV) veya Hipersonik Kayma Aracı (HGV): İkinci aşamada füze, hedefe doğru yol alırken hızlı yön değiştirebilme özelliğine sahip bir kayma aracı ile donatılır. Bu özellik, hem balistik hem de hipersonik bir mermi gibi hareket etmesini sağlar.