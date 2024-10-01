Başkan Erdoğan uyardı: İsrail’in gözü Türkiye’de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev’ud planı

Katil İsrail gözünü Gazze'nin ardından Lübnan'a çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede soykırım suçu işleyen İsrail'e ve Netantahu'ya tepki gösterdi. Erdoğan, "İsrail er ya da geç hesap verecek" dedi.

Başkan Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuştu. (AA)



İSRAİL GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEK

Kritik bir uyarı yapan Erdoğan, "'Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı siyonist severlerin, gönüllü veya paralı siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur." ifadelerini kullandı.

İsrail'i uyaran Erdoğan, "İsrail'i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum: Lübnan'a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan'ın savunması aynı olmayacaktır." dedi.

İSRAİL'İN ARZ-I MEV'UD PLANI

Başkan Erdoğan'ın aylar önce yaptığı uyarı gerçekleşirken İsrail'in Türkiye'yi de içine alan Arz-ı Mev'ud planı yeniden gündem oldu.

TERÖRİSTAN TEZGAHI ÇÖKMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda PKK'nın 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü. Sözde seçimler ertelenirken esas planın uzun vadede ABD eliyle soykırımcı İsrail'e uydu devlet kurmak olduğu ortaya çıkmıştı.