Başkan Erdoğan uyardı: İsrail’in gözü Türkiye’de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev’ud planı

Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı)
ARZ-I MEV'UD HEZEYANI 4 PARÇALI SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI
Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Mayıs ayında İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.
Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı)
"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" paylaşımını yaptı.
SIRADA HANGİ ÜLKE VAR?
Gazeteci Güngör Yavuzaslan ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan, "İsrail'in gözü vatanımızda" sözleri ve katil İsrail'in Arz-ı Mev'ud planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İSRAİL'İN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR
Planın içinde Türkiye'nin de bulunduğuna dikkat çeken Gazeteci Yavuzaslan, "Genel kanı İsrail'in Lübnan'dan sonra Suriye'ye saldıracağı ve ülkede kaotik bir durumun ortaya çıkacağı. Dün Şam ve çevresini vurdu birkaç gün önce de Tartus'a bir füze saldırısı gerçekleştirdi." dedi.
Suriye'de bulunan ve ABD'nin konsolide ettiği terör örgütü PKK'yı unutmamak gerektiğinin altını çizen Yavuzaslan, "Şimdi burada gördüğümüz Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce gündem olan, 'Güçlendiğimiz zaman Libya'da ne yaptıysak, can Azerbaycan'da ne yaptıysak Gazze'de de yaparız' açıklamasına bugün Lübnan'ı da ekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. (AA)
Gazze kasabı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun yanına ABD ve PKK'yı da alarak Orta Doğu'da bir savaş çıkarmak istediğini belirten Yavuzaslan, "Mazlum ve mağdur halklara saldırarak hedefine Türkiye'yi alacak. Çünkü bu coğrafyada siyonist aklın planlarını önleyebilecek tek ülke Türkiye." diyerek İsrail'in planını deşifre etti. Yavuzaslan, Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonları ile aslında siyonizme karşı bir harekat gerçekleştirdiğini belirtti.
TÜRKİYE'YE SALDIRMAK YÜREK İSTER
İsrail ve ABD'nin birbirinden ayrılmayan iki terör devleti olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Sahada asıl aktör ABD. Türkiye'ye saldırmak yürek ister, akıl, beceri ve askeri taktik ister bunları hiçbiri yok. Kolay mı ABD'nin silahı ile Türkiye'nin sınırına dayanmak? Orta Doğu bir bataklığa dönüşür ve onları yutar. NATO'dan çok Türk askeri ile savaşmayı göze alabilir misin? diye sorulduğunda ve buna da eğilip bükülüp "biz öyle bir şey olsun istemeyiz" diyorlar. Bu cümlenin Türkçesi biz buna cesaret edemeyizdir. Fakat Gazze konusunda esas hedef Türkiye ardından Lübnan'ın basamak yapıldığı bir süreçte Suriye." dedi.