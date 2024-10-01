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Başkan Erdoğan uyardı: İsrail'in gözü Türkiye'de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev'ud planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı konuşmada Gazze'nin ardından Lübnan'a saldıran İsrail'in hedefinin Türkiye olduğunu ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın aylar önce yaptığı uyarı gerçekleşirken İsrail'in Türkiye'yi de içine alan Arz-ı Mev'ud planı yeniden gündem oldu. Bilindiği gibi Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı. Skandal haritaya peş peşe tepkiler gelirken terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü. İşte işgalcilerin terör örgütü PKK üzerinde ulaşmaya çalıştıkları Arz-ı Mev'ud planı ve perde arkasında yaşananlar.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 03:34 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 03:34
Başkan Erdoğan uyardı: İsrail’in gözü Türkiye’de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev’ud planı

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Katil İsrail gözünü Gazze'nin ardından Lübnan'a çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede soykırım suçu işleyen İsrail'e ve Netantahu'ya tepki gösterdi. Erdoğan, "İsrail er ya da geç hesap verecek" dedi.

TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşan Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de yaklaşık bir yıldır yürüttüğü terör ve soykırımın, bugünlerde Lübnan'a uzandığını, işgal güçlerinin dün itibarıyla Lübnan topraklarına karadan girdiğini duyurduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuştu. (AA)Başkan Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuştu. (AA)

İSRAİL GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEK
Kritik bir uyarı yapan Erdoğan, "'Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı siyonist severlerin, gönüllü veya paralı siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur." ifadelerini kullandı.

İsrail'i uyaran Erdoğan, "İsrail'i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum: Lübnan'a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan'ın savunması aynı olmayacaktır." dedi.

''İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!''

İSRAİL'İN ARZ-I MEV'UD PLANI
Başkan Erdoğan'ın aylar önce yaptığı uyarı gerçekleşirken İsrail'in Türkiye'yi de içine alan Arz-ı Mev'ud planı yeniden gündem oldu.

TERÖRİSTAN TEZGAHI ÇÖKMÜŞTÜ
Geçtiğimiz aylarda PKK'nın 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü. Sözde seçimler ertelenirken esas planın uzun vadede ABD eliyle soykırımcı İsrail'e uydu devlet kurmak olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)

GAZZE KASABI NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"
Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. Mossad ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.

Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı)Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı)

ARZ-I MEV'UD HEZEYANI 4 PARÇALI SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI
Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Mayıs ayında İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.

Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı)Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı)

"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" paylaşımını yaptı.

SIRADA HANGİ ÜLKE VAR?
Gazeteci Güngör Yavuzaslan ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan, "İsrail'in gözü vatanımızda" sözleri ve katil İsrail'in Arz-ı Mev'ud planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL'İN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR
Planın içinde Türkiye'nin de bulunduğuna dikkat çeken Gazeteci Yavuzaslan, "Genel kanı İsrail'in Lübnan'dan sonra Suriye'ye saldıracağı ve ülkede kaotik bir durumun ortaya çıkacağı. Dün Şam ve çevresini vurdu birkaç gün önce de Tartus'a bir füze saldırısı gerçekleştirdi." dedi.

İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi?

Suriye'de bulunan ve ABD'nin konsolide ettiği terör örgütü PKK'yı unutmamak gerektiğinin altını çizen Yavuzaslan, "Şimdi burada gördüğümüz Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce gündem olan, 'Güçlendiğimiz zaman Libya'da ne yaptıysak, can Azerbaycan'da ne yaptıysak Gazze'de de yaparız' açıklamasına bugün Lübnan'ı da ekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. (AA)

Gazze kasabı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun yanına ABD ve PKK'yı da alarak Orta Doğu'da bir savaş çıkarmak istediğini belirten Yavuzaslan, "Mazlum ve mağdur halklara saldırarak hedefine Türkiye'yi alacak. Çünkü bu coğrafyada siyonist aklın planlarını önleyebilecek tek ülke Türkiye." diyerek İsrail'in planını deşifre etti. Yavuzaslan, Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonları ile aslında siyonizme karşı bir harekat gerçekleştirdiğini belirtti.

TÜRKİYE'YE SALDIRMAK YÜREK İSTER
İsrail ve ABD'nin birbirinden ayrılmayan iki terör devleti olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Sahada asıl aktör ABD. Türkiye'ye saldırmak yürek ister, akıl, beceri ve askeri taktik ister bunları hiçbiri yok. Kolay mı ABD'nin silahı ile Türkiye'nin sınırına dayanmak? Orta Doğu bir bataklığa dönüşür ve onları yutar. NATO'dan çok Türk askeri ile savaşmayı göze alabilir misin? diye sorulduğunda ve buna da eğilip bükülüp "biz öyle bir şey olsun istemeyiz" diyorlar. Bu cümlenin Türkçesi biz buna cesaret edemeyizdir. Fakat Gazze konusunda esas hedef Türkiye ardından Lübnan'ın basamak yapıldığı bir süreçte Suriye." dedi.

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