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Balistik füze nedir, özellikleri neler? İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeler ve özellikleri

Ortadoğu’da İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim, İran’ın İsrail’e yüzlerce balistik füze ateşlemesiyle yeni bir boyut kazandı. İran devlet televizyonu, füze saldırısının Tel Aviv başta olmak üzere birçok İsrail şehrini hedef aldığını açıkladı. Olayın ardından İsrail, Ürdün ve Irak hava sahasını kapatma kararı aldı. Balistik füzeler, yüksek hızları ve geniş etki alanlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle nükleer, kimyasal ve biyolojik başlık taşıyabilme kapasiteleri, bölgedeki endişeleri artırıyor. Uzmanlar, bu tür füzelerin askeri ve sivil hedeflerde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 21:59 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 21:59
Balistik füze nedir, özellikleri neler? İran’dan İsrail’e ateşlenen füzeler ve özellikleri

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İsrail ve Lübnan sınırındaki çatışmalar devam ederken, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. İran devlet medyası, yüzlerce füzenin İsrail hedeflerine yönlendirildiğini duyurdu. İsrail'de sirenler çalarken, Tel Aviv ve civar şehirlerde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Balistik füzeler, uzun menzilleri ve yüksek hızlarıyla stratejik önem taşıyor. Bu tür füzeler, nükleer ve kimyasal başlıklarla donatıldığında büyük bir tehdit unsuru oluşturuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Ortadoğu'daki son gelişmelerle birlikte balistik füzeler, küresel gündemde tekrar öne çıkan konulardan biri oldu. Özellikle İran'ın İsrail'e yönelik yüzlerce balistik füze ateşlemesiyle, bu silahların özellikleri ve etkileri merak konusu haline geldi.

İran'dan İsrail'e füze saldırısıİran'dan İsrail'e füze saldırısı

🚀 BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze, nükleer, kimyasal ve biyolojik başlık taşıma kapasitesine sahip, uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzelerden oluşan bir silah sistemidir. Bu füzeler, belirli bir mesafeden fırlatıldıktan sonra balistik bir yol izlerler ve yerçekimi kuvveti ile hedefe doğru serbest düşüşe geçerler. Bir balistik füze, yüksek irtifaya ulaşıp atmosferin üst katmanlarında hareket ederken büyük hızlara ulaşabilir. Genellikle, tek bir nükleer başlık taşıyabileceği gibi, birden fazla başlık taşıyarak farklı hedeflere de yönlendirme imkanı bulunur.

Balistik Füze ( İran )Balistik Füze ( İran )

🌍 BALİSTİK FÜZE TÜRLERİ VE MENZİLLERİ

Balistik füzeler, menzillerine göre sınıflandırılır ve her bir türün kendine özgü özellikleri vardır:

Kısa Menzilli Balistik Füze (KMBF): 300 ila 1.000 kilometre (190 ila 620 mil) arasında menzile sahiptir.

Orta Menzilli Balistik Füze (OMBF): 1.000 ila 3.500 kilometre (620 ila 2.170 mil) arasında menzil.

Uzun Menzilli Balistik Füze (UMBF): 3.500 ila 5.500 kilometre (2.200 ila 3.400 mil) arasında menzil.

Kıtalararası Balistik Füze (KABF): 5.500 kilometreden (3.400 mil) fazla menzile sahiptir ve genellikle stratejik hedeflere ulaşmak için tasarlanmıştır.

Taktik Balistik Füze: Yaklaşık 150 ila 300 kilometre (93 ila 186 mil) arasında menzile sahiptir.

💨 BALİSTİK FÜZE HIZI VE ETKİ ALANI

Balistik füzeler, hız açısından çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bir füzenin atmosferin dışına çıktıktan sonra tekrar atmosfere giriş yaptığı andaki hızı saatte 20.000 kilometreyi (yaklaşık 12.500 mil) bulabilir. Bu hız, hedefe ulaşma süresini kısaltır ve savunma sistemlerinin füzeyi önlemesini zorlaştırır.

Etki alanı ise kullanılan başlık türüne göre değişir. Konvansiyonel patlayıcılarla donatıldığında, büyük yıkım gücüne sahip olmakla birlikte, nükleer başlıklarla donatıldığında yüzlerce kilometre karelik bir alanda ölümcül etkiye yol açabilir. Biyolojik veya kimyasal başlıklar ise geniş bir alanda kitlesel kayıplara ve uzun vadeli çevresel etkilere neden olabilir.

📈 İLK KITALARARASI BALİSTİK FÜZE: R-7

Tarihte ilk kıtalararası balistik füze (ICBM), Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen R-7'dir. 1957'de başarıyla fırlatılan bu füze, balistik füze teknolojisinde devrim yaratarak nükleer dengeyi önemli ölçüde etkilemiştir.

🌐 BALİSTİK FÜZE BULUNDURAN ÜLKELER

Günümüzde yaklaşık 30 ülke, aktif olarak balistik füze teknolojisine sahiptir ve bu füzeler operasyonel olarak konuşlandırılmış durumdadır. ABD, Rusya, Çin, Hindistan, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeler, bu alanda başlıca aktörler arasında yer alır.

⚔️ İRAN-İSRAİL GERİLİMİ: BALİSTİK FÜZELERİN ROLÜ

Son dönemde Ortadoğu'daki gerilimde de balistik füzeler öne çıktı. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında kullanılan füzeler, Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehri hedef aldı. İsrail, Ürdün ve Irak hava sahasını kapatma kararı alarak saldırı riskini en aza indirmeyi hedefledi. Ancak balistik füzelerin uzun menzilleri ve yüksek hızları, bu tür önlemlerin etkisini sınırlayabiliyor.

🛡️ SAVUNMA SİSTEMLERİ VE ÖNLEME KAPASİTESİ

Balistik füzelere karşı savunma sistemleri, genellikle füze savunma kalkanları ve radar tabanlı önleme sistemleri içerir. İsrail'in "Demir Kubbe" (Iron Dome) ve ABD'nin "THAAD" (Terminal High Altitude Area Defense) gibi sistemleri, balistik füzelere karşı etkili koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir. Ancak bu sistemlerin, çoklu başlık taşıyan füzeler karşısında sınırlı bir önleme kapasitesine sahip olduğu bilinmektedir.

📌&NBSP;BALİSTİK FÜZELERİN TEHDİT SEVİYESİ

Balistik füzeler, taşıdıkları başlık türüne ve menzillerine göre küresel güvenliği tehdit eden unsurlar arasında yer almaktadır. Özellikle nükleer başlık taşıma kapasiteleri, askeri ve stratejik dengeleri etkileyerek, bu silahların caydırıcı gücünü artırmaktadır.

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