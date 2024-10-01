Balistik füze nedir, özellikleri neler? İran’dan İsrail’e ateşlenen füzeler ve özellikleri

Balistik Füze ( İran ) 🌍 BALİSTİK FÜZE TÜRLERİ VE MENZİLLERİ Balistik füzeler, menzillerine göre sınıflandırılır ve her bir türün kendine özgü özellikleri vardır: Kısa Menzilli Balistik Füze (KMBF): 300 ila 1.000 kilometre (190 ila 620 mil) arasında menzile sahiptir. Orta Menzilli Balistik Füze (OMBF): 1.000 ila 3.500 kilometre (620 ila 2.170 mil) arasında menzil. Uzun Menzilli Balistik Füze (UMBF): 3.500 ila 5.500 kilometre (2.200 ila 3.400 mil) arasında menzil. Kıtalararası Balistik Füze (KABF): 5.500 kilometreden (3.400 mil) fazla menzile sahiptir ve genellikle stratejik hedeflere ulaşmak için tasarlanmıştır. Taktik Balistik Füze: Yaklaşık 150 ila 300 kilometre (93 ila 186 mil) arasında menzile sahiptir.

💨 BALİSTİK FÜZE HIZI VE ETKİ ALANI Balistik füzeler, hız açısından çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bir füzenin atmosferin dışına çıktıktan sonra tekrar atmosfere giriş yaptığı andaki hızı saatte 20.000 kilometreyi (yaklaşık 12.500 mil) bulabilir. Bu hız, hedefe ulaşma süresini kısaltır ve savunma sistemlerinin füzeyi önlemesini zorlaştırır. Etki alanı ise kullanılan başlık türüne göre değişir. Konvansiyonel patlayıcılarla donatıldığında, büyük yıkım gücüne sahip olmakla birlikte, nükleer başlıklarla donatıldığında yüzlerce kilometre karelik bir alanda ölümcül etkiye yol açabilir. Biyolojik veya kimyasal başlıklar ise geniş bir alanda kitlesel kayıplara ve uzun vadeli çevresel etkilere neden olabilir.

📈 İLK KITALARARASI BALİSTİK FÜZE: R-7 Tarihte ilk kıtalararası balistik füze (ICBM), Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen R-7'dir. 1957'de başarıyla fırlatılan bu füze, balistik füze teknolojisinde devrim yaratarak nükleer dengeyi önemli ölçüde etkilemiştir. 🌐 BALİSTİK FÜZE BULUNDURAN ÜLKELER Günümüzde yaklaşık 30 ülke, aktif olarak balistik füze teknolojisine sahiptir ve bu füzeler operasyonel olarak konuşlandırılmış durumdadır. ABD, Rusya, Çin, Hindistan, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeler, bu alanda başlıca aktörler arasında yer alır.

⚔️ İRAN-İSRAİL GERİLİMİ: BALİSTİK FÜZELERİN ROLÜ Son dönemde Ortadoğu'daki gerilimde de balistik füzeler öne çıktı. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında kullanılan füzeler, Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehri hedef aldı. İsrail, Ürdün ve Irak hava sahasını kapatma kararı alarak saldırı riskini en aza indirmeyi hedefledi. Ancak balistik füzelerin uzun menzilleri ve yüksek hızları, bu tür önlemlerin etkisini sınırlayabiliyor. 🛡️ SAVUNMA SİSTEMLERİ VE ÖNLEME KAPASİTESİ Balistik füzelere karşı savunma sistemleri, genellikle füze savunma kalkanları ve radar tabanlı önleme sistemleri içerir. İsrail'in "Demir Kubbe" (Iron Dome) ve ABD'nin "THAAD" (Terminal High Altitude Area Defense) gibi sistemleri, balistik füzelere karşı etkili koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir. Ancak bu sistemlerin, çoklu başlık taşıyan füzeler karşısında sınırlı bir önleme kapasitesine sahip olduğu bilinmektedir. 📌&NBSP;BALİSTİK FÜZELERİN TEHDİT SEVİYESİ Balistik füzeler, taşıdıkları başlık türüne ve menzillerine göre küresel güvenliği tehdit eden unsurlar arasında yer almaktadır. Özellikle nükleer başlık taşıma kapasiteleri, askeri ve stratejik dengeleri etkileyerek, bu silahların caydırıcı gücünü artırmaktadır. İran füzeleri ateşledi Demir Kubbe çöktü! Bölgeden sıcak görüntüler TAKVİMde