Antakya, Gazze arası kaç kilometre, kaç saat? Antakya, Lübnan arası kaç kilometre, kaç saat?

İsrail Lübnan'ın güneyine yönelik "Kuzey Okları" adlı kara operasyonunu başlatarak Hizbullah hedeflerine saldırılarda bulundu. Yaşanan sıcak gelişmeler bölgedeki gerilimi artırırken Lübnan Başbakanı Mikati durumu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Bölgeye dair gelişmeler sürerken Gazze ve Lübnan'ın Antakya'ya yakınlığı dikkat çekti.
Anadolu Ajansı
İsrail "Kuzey Okları" adlı kara operasyonunu başlattı
İsrail Lübnan'ın güneyine yönelik "Kuzey Okları" adlı kara operasyonunu başlatarak Hizbullah hedeflerine sınırlı saldırılarda bulundu. Operasyonla ilgili ABD'ye bilgi verilirken İsrail, Lübnan sınırındaki kasabaları askeri bölge ilan etti ve sivillerin evlerini terk etmesini istedi. Hizbullah karşılık olarak İsrail askerlerine ve Tel Aviv'deki askeri mevzilere saldırılar düzenlerken Yemenli Husiler de Tel Aviv ve Eliat'taki kontrol noktalarını insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Lübnan Başbakanı Mikati gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Bölgeye dair sıcak gelişmeler aktarılırken Antakya, Gazze ve Antakya Lübnan arasındaki mesafe de merak ediliyor.
Anadolu Ajansı
"Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve bölgedeki insani krizi hafifletmek için gereken adımları atacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında Gazze ve Lübnan'daki son gelişmelere dikkat çekerek bu bölgelerin Türkiye için stratejik önemi olduğunu vurguladı. Antakya'nın yakınlığına atıfta bulunarak Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve bölgedeki insani krizi hafifletmek için gereken adımları atacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda diplomatik çabaların sürdürülmesi ve uluslararası iş birliğinin önemine değinerek Türkiye'nin barış ve istikrar konusundaki kararlılığını yineledi.