TBMM’de yeni yasama yılı Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla yarın başlayacak

İLK GÜNDEM ÖĞRETMENLER TBMM yeni yasama yılına hızlı ve yoğun gündemle başlayacak. İlk gündem maddesi ise yarım kalan öğretmenlik yasa teklifi olacak. AK Parti , yargı paketi, ruhsatsız silahlar, Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı yasa teklifleri ile yapay zeka araştırma komisyonu kurulması önerilerini gündeme getirmeye hazırlanıyor.

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BÜTÇE MARATONU

2025 Yılı Bütçe Teklifi 17 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Böylece bütçe maratonu başlayacak. Bütçe önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek.

EKONOMİ PAKETİ BEKLEMEDE

AK Parti TBMM'nin açılması ile birlikte yeni bir ekonomi paketini gündeme getirmeyi planlıyordu. Ancak bu bir süre beklemeye alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti kurmayları, "Meclis tatile girmeden önce bir vergi ve ekonomi paketi çıkardık. Bunun sonuçlarını, yansımalarını görelim. Ona göre yeni adımlar atacağız" dediler.