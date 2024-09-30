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TBMM'de yeni yasama yılı Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla yarın başlayacak

TBMM iki aylık aranın ardından yarın yeni yasama yılına başlayacak. Başkan Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak yeni yasama yılında en önemli gündem maddeleri yeni anayasa ve iç tüzük olacak.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:42 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 10:33
TBMM’de yeni yasama yılı Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla yarın başlayacak

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TBMM iki aylık aranın ardından 1 Ekim Salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile yeni yasama yılına başlayacak.
TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli gündem maddelerinden biri yeni anayasa ve içtüzük olacak.

Başkan Erdoğan TBMM kürsüsünde (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan TBMM kürsüsünde (Takvim Foto Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞMASINDA ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK
Anayasa gereği TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama döneminin açılış konuşmasını yapacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek bir yıla ilişkin önemli mesajlar verecek. Erdoğan'ın konuşmasının en önemli bölümlerinden biri yeni anayasa olacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Erdoğan'ın "yeni, sivil, katılımcı ve darbenin izlerini taşımayan yeni bir anayasa" için Meclis'te tüm partilere çağrı yapması bekleniyor. Erdoğan, dış politika, ekonomi, bölgesel gelişmeler ile ilgili de önemli mesajlar verecek. Meclis'in yeni yasama yılı nedeniyle verilecek resepsiyonun da devletin zirvesini bir araya getirmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan TBMM'de (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan TBMM'de (Takvim Foto Arşiv)

İLK GÜNDEM ÖĞRETMENLER
TBMM yeni yasama yılına hızlı ve yoğun gündemle başlayacak. İlk gündem maddesi ise yarım kalan öğretmenlik yasa teklifi olacak. AK Parti, yargı paketi, ruhsatsız silahlar, Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı yasa teklifleri ile yapay zeka araştırma komisyonu kurulması önerilerini gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BÜTÇE MARATONU
2025 Yılı Bütçe Teklifi 17 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Böylece bütçe maratonu başlayacak. Bütçe önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek.

EKONOMİ PAKETİ BEKLEMEDE
AK Parti TBMM'nin açılması ile birlikte yeni bir ekonomi paketini gündeme getirmeyi planlıyordu. Ancak bu bir süre beklemeye alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti kurmayları, "Meclis tatile girmeden önce bir vergi ve ekonomi paketi çıkardık. Bunun sonuçlarını, yansımalarını görelim. Ona göre yeni adımlar atacağız" dediler.

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