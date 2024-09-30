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İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu!

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU | Yağışların etkisiyle İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72'ye ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:12 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:12
İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu!

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İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu artış gösterdi.

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Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Küçükçekmece Yenibosna, Edirnekapı, Haliç Köprüsü girişi, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Bağcılar ile Esenler arasında yoğunluk yaşanıyor.

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Mahmutbey Gişeler mevkisinde trafik akıcı seyrederken, TEM Otoyolu bağlantı yollarında ise yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişleri, buralara bağlanan ana ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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D-100 kara yolunun Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde trafik yavaş seyrediyor.

Tuzla Aydıntepe yan yoldan D-100 kara yoluna katılımın sağlandığı noktada Gebze yönünde yaşanan hasarlı kaza bölgedeki trafik yoğunluğunu artırdı.

TEM Otoyolu'nun Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkilerinde yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

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Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa istikametinde tünel girişinde oluşan yoğunluk Göztepe mevkisine kadar uzanıyor.

Kartal Samandıra mevkisinde TEM bağlantı yolunda yapılan çalışma nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. Kartal Sahili Turgut Özal Bulvarı'nda da yoğunluk görülüyor.

Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu. Metrobüs hattının Altunizade ve Mecidiyeköy duraklarında araçlara binmek için turnikelerden geçenler kalabalıkla karşılaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72'ye ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.

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