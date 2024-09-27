Hasan Narallah öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik düzenlediği son hava saldırılarında resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi ise yaralandı. Ancak olayın ardından sosyal medyada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 'ın saldırılarda hayatını kaybettiği iddiaları hızla yayıldı. Bu spekülasyonlar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, pek çok kişi Nasrallah'ın durumu hakkında resmi açıklama bekliyor. Peki, Hasan Nasrallah gerçekten öldü mü?

Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)

Hasan Nasrallah Öldü Mü, Son Durum Ne?

Hasan Nasrallah'ın ölümüyle ilgili sosyal medyada yayılan iddialara rağmen, şu ana kadar ne İsrail ne de Lübnan yönetiminden veya Hizbullah'tan bu bilgiyi doğrulayan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İddialar şimdilik yalnızca sosyal medya kaynaklı dedikodulara dayanıyor. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor, ancak mevcut durumda Nasrallah'ın ölümüne dair kesin bir bilgi bulunmuyor.