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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldü mü?

İsrail’in Beyrut’a düzenlediği son hava saldırılarında, ilk gelen bilgilere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 76 kişi ise yaralandı. Olayın ardından sosyal medyada hızla yayılan bir iddia, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın hayatını kaybettiği yönünde tartışmalara yol açtı. Peki, Nasrallah gerçekten öldü mü? Lübnan’ın siyasi ve askeri arenasında önemli bir figür olan Hasan Nasrallah kimdir, kaç yaşındadır? Detayları sizler için derledik.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 22:27 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 22:27
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldü mü?

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Hasan Narallah öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik düzenlediği son hava saldırılarında resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi ise yaralandı. Ancak olayın ardından sosyal medyada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın saldırılarda hayatını kaybettiği iddiaları hızla yayıldı. Bu spekülasyonlar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, pek çok kişi Nasrallah'ın durumu hakkında resmi açıklama bekliyor. Peki, Hasan Nasrallah gerçekten öldü mü?

Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)

Hasan Nasrallah Öldü Mü, Son Durum Ne?

Hasan Nasrallah'ın ölümüyle ilgili sosyal medyada yayılan iddialara rağmen, şu ana kadar ne İsrail ne de Lübnan yönetiminden veya Hizbullah'tan bu bilgiyi doğrulayan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İddialar şimdilik yalnızca sosyal medya kaynaklı dedikodulara dayanıyor. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor, ancak mevcut durumda Nasrallah'ın ölümüne dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)

Hasan Nasrallah Kimdir?

30 Ağustos 1960 yılında Beyrut'un kuzeydoğusunda bulunan Burç Hamud'da doğan Hasan Nasrallah, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün genel sekreteridir. Lübnan'ın iç savaşı sırasında ailesiyle birlikte ülkenin güneyinde yer alan El Bazuriye köyüne göç eden Nasrallah, genç yaşlarda Şii Emel Hareketi'ne katılarak siyasi ve askeri kariyerine ilk adımlarını attı.

Nasrallah, daha sonra Irak'ta dini eğitim aldı ve Lübnan'a geri döndüğünde, Emel Hareketi lideri Abbas Musavi'nin kurduğu dini okulda eğitimine devam etti. 1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi üzerine Hizbullah'a katılan Nasrallah, örgütün İsrail karşıtı direniş hareketinde önemli bir rol üstlendi.

Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)

Abbas Musavi'nin Ardından Genel Sekreter Oldu

1992 yılında, Abbas Musavi'nin İsrail tarafından düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Hasan Nasrallah Hizbullah'ın genel sekreteri olarak seçildi. O günden itibaren örgütün en güçlü figürü haline gelen Nasrallah, özellikle İsrail'e karşı verdiği mücadeleyle dikkat çekti.

Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)Hasan Nasrallah (Takvim arşiv foto)

2006 Lübnan Savaşı

14 Temmuz 2006 tarihinde, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları sırasında, Nasrallah'ın ziyaret ettiği bir büro İsrail füzeleriyle imha edildi. Ancak Nasrallah bu saldırıdan sağ kurtulmayı başardı ve bu olay, liderliğinin sembolü haline geldi.

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