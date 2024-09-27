En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül 2024 Kandilli son depremler

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Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık sismik aktivitelerle karşılaşıyor. Bugün de ülkenin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi. Vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.

Son dakika deprem nereden öğrenilir? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Eylül son depremler listesi



Deprem verileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İşte 25 Eylül 2024 tarihli son depremler listesi: 2024.09.27 07:40:15 37.7767 26.8508 9.3 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.09.27 07:38:11 38.8832 38.0247 11.0 -.- 2.1 -.- CANAKPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2024.09.27 05:03:25 35.4708 23.4058 8.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.09.27 03:22:04 36.7035 28.1585 11.9 -.- 0.9 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2024.09.27 03:22:01 38.0713 36.5692 5.5 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.09.27 02:52:49 39.8580 42.8767 12.9 -.- 1.6 -.- GONCALI-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2024.09.27 02:35:15 37.5357 37.1747 12.9 -.- 1.3 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.09.27 01:54:24 38.4212 37.4408 5.6 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.09.27 01:39:37 38.6485 39.4115 13.3 -.- 1.7 -.- HOSKOY-(ELAZIG) İlksel

2024.09.27 01:38:16 36.0013 29.0207 21.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2024.09.27 00:04:01 39.8492 42.7927 7.6 -.- 2.2 -.- TOPRAKKALE-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2024.09.27 00:03:06 38.4412 37.5095 4.9 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.09.26 23:46:16 39.7833 41.0090 9.0 -.- 1.7 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel

2024.09.26 23:42:43 40.8168 27.7835 19.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.09.26 23:38:44 40.4320 27.6993 10.6 -.- 1.9 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.09.26 23:19:27 39.4548 26.2107 5.4 -.- 2.2 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2024.09.26 23:14:25 37.8418 33.3117 5.0 -.- 2.1 -.- BESAGIL-KARATAY (KONYA) İlksel

2024.09.26 22:58:38 35.4618 25.6708 10.1 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.09.26 22:53:09 37.3668 23.2968 10.0 -.- 3.0 3.2 YUNANISTAN İlksel

2024.09.26 22:45:28 37.3823 36.5142 18.1 -.- 1.1 -.- SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.09.26 22:27:01 36.2548 36.0753 6.4 -.- 1.3 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur? Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına "deprem" denir. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin ani bir şekilde boşalmasıyla meydana gelir. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde nasıl yayıldığını, ölçüm aletlerini ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. Sismoloji, deprem riskinin azaltılması ve depremlere karşı daha dirençli yapıların tasarlanması için hayati öneme sahiptir.